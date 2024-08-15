PROF-IT GROUP расширяет портфель ИБ-решений в партнерстве с НОТА

Российский цифровой промышленный интегратор PROF-IT GROUP стал партнером мультипродуктового вендора отечественного ПО НОТА (Холдинг Т1). Одно из основных направлений сотрудничества — продвижение экосистемы в области информационной безопасности НОТА КУПОЛ. Продукт удовлетворяет ключевые потребности в обнаружении и предотвращении кибератак, обеспечивая соответствие требованиям регулятора, а также позволяет оперативно заместить ряд решений зарубежных игроков, покинувших отечественный рынок.
Партнерство позволит PROF-IT GROUP расширить собственную экспертизу системой для защиты периметра ИТ-инфраструктуры промышленных предприятий, которая поможет снизить риск несанкционированного доступа и обеспечить безопасность критических данных и ресурсов. Компании планируют совместно предлагать комплексное решение в сфере ИБ игрокам из области машиностроения, химической и пищевой промышленности в России и странах СНГ.
"Защита сетевого периметра является критической задачей для предприятий, особенно тех, которые относятся к КИИ. Уверены, что совместная работа станет новым шагом на пути повышения защищенности и импортонезависимости в сфере ИТ для российской промышленности", — комментирует Алексей Щербаков, руководитель направления системной и сетевой интеграции, PROF-IT GROUP.
"НОТА КУПОЛ отвечает современным требованиям кибербезопасности и предлагает компаниям надежные инструменты для защиты критических данных и ресурсов. Объединение нашей экспертизы и опыта PROF-IT GROUP позволит развивать продуктовую линейку усиленными темпами, точно и быстро подстраиваясь под нужды заказчиков", — добавляет Юлия Ларина, директор партнерской сети вендора НОТА (Холдинг Т1).
PROF-IT GROUP уже более 11 лет специализируется на проектах цифровизации в промышленности. Компания предлагает услуги по проектированию, внедрению и сопровождению систем автоматизации производственных и бизнес-процессов, промышленной роботизации, построению инженерной и ИТ-инфраструктуры.
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