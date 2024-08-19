В России представили замену ушедшему сервису Miro

Онлайн-доска появилась внутри платформы корпоративных коммуникаций DION.
Платформа корпоративных коммуникаций DION (Холдинг Т1) представила интерактивную онлайн-доску DION.Whiteboard. Инструмент помогает командам организовывать рабочее взаимодействие: генерировать идеи, выстраивать логику процессов, создавать ментальные карты. Функциональность предоставляется по запросу и уже доступна всем пользователям DION.
Внутри DION возможно выполнять привычные задачи — размещать и редактировать текстовые поля и изображения, использовать фигуры-коннекторы и инструменты рисования — и организовывать менеджмент процесса: присваивать доскам названия, комбинировать в папки, выборочно открывать доступ. Продукт адаптирован под запросы российского бизнеса, а также под требования и стандарты рынка, включая нормативные акты.
Уже сегодня участники могут использовать DION.Whiteboard для совместных обсуждений, построения блок-схем и архитектурных набросков. В ближайшие месяцы модуль пополнится библиотекой готовых шаблонов, возможностью оставлять комментарии и проводить голосования. Кроме того, в будущем в DION.Whiteboard можно будет перенести проекты из других сервисов. Разработчики уверены, что функциональность сможет стать эффективной заменой Miro, который в сентябре прекратит работу на территории России.
"Мы видим DION не просто платформой для внутрикорпоративных коммуникаций, а комплексной экосистемой для командной работы, управления проектами и бизнес-процессами. Добавление онлайн-досок — закономерный шаг в эту сторону. Благодаря интеграции с DION.Чаты и DION.Конференции пользователи могут бесшовно переключаться между видеозвонками, чатами и вайтбордами. Это позволяет собирать в одной сессии до пяти тысяч коллег, чтобы обсуждать идеи и решать задачи вместе в режиме "здесь и сейчас", — отметила Анна Кузякина, коммерческий директор платформы корпоративных коммуникаций DION.
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