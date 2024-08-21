На международный конкурс AI Challenge заявки подали тысячи школьников

Продолжается прием заявок на международный конкурс для молодежи AI Challenge от Сбера и Альянса в сфере искусственного интеллекта.
Участники до 18 лет могут пройти регистрацию до 15 сентября и присоединиться к конкурсу.
AI Challenge уже объединил талантливых ребят из 87 регионов, которые соревнуются в решении задач по трем трекам в индивидуальном и командном формате.
Самая популярная сегодня задача - от СберОбразования, где необходимо разобраться с бинарной классификацией в машинном обучении, чтобы выяснить, получит ли студент диплом. В других задачах участники смогут провести анализ цикла сна, построить модель компьютерного зрения, улучшить простую модель с применением графы знаний и придумать решение для оценки семантической близости изображений и текстов.
В командном треке "Исследователи" нужны базовые навыки в области Data Science для решения сложных бизнес-кейсов в команде. Направление "Инвестиции", подготовленное вместе с победителями AI Challenge 2023 (Макаром Бадерко и Семеном Епановым), наиболее популярно среди участников трека. Командам предлагается построить модель временных рядов, которая валидирует данные MOEX и предсказывает движение котировок на временном промежутке в один час.
Кроме того, ребята могут разработать модель скоринга подрядчиков, мобильное приложение с моделью компьютерного зрения, построить рекомендательную систему, сконструировать алгоритм анализа речи для диагностики речевых нарушений и вопросно-ответную систему в виде приложения/бота.
Трек "Креативные" для участников до 17 лет включительно предполагает творческое применение нейросетей и AI-помощников в создании авторского контента. В числе заданий - разработка собственной линейки мерча с авторским принтом, создание музыкальных треков, короткометражных фильмов, креативных видео и 3D-сцен.
18 команд-победителей из трека "Исследователи" в финале разделят призовой фонд в 14 млн рублей. Организаторы пригласят их на церемонию награждения в Москву. Призовой фонд обоих индивидуальных треков составит 3 млн рублей, также участники получат дополнительные возможности для развития.
Последние комментарии
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги