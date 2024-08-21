На международный конкурс AI Challenge заявки подали тысячи школьников

Продолжается прием заявок на международный конкурс для молодежи AI Challenge от Сбера и Альянса в сфере искусственного интеллекта.

Участники до 18 лет могут пройти регистрацию до 15 сентября и присоединиться к конкурсу.

AI Challenge уже объединил талантливых ребят из 87 регионов, которые соревнуются в решении задач по трем трекам в индивидуальном и командном формате.

Самая популярная сегодня задача - от СберОбразования, где необходимо разобраться с бинарной классификацией в машинном обучении, чтобы выяснить, получит ли студент диплом. В других задачах участники смогут провести анализ цикла сна, построить модель компьютерного зрения, улучшить простую модель с применением графы знаний и придумать решение для оценки семантической близости изображений и текстов.

В командном треке "Исследователи" нужны базовые навыки в области Data Science для решения сложных бизнес-кейсов в команде. Направление "Инвестиции", подготовленное вместе с победителями AI Challenge 2023 (Макаром Бадерко и Семеном Епановым), наиболее популярно среди участников трека. Командам предлагается построить модель временных рядов, которая валидирует данные MOEX и предсказывает движение котировок на временном промежутке в один час.

Кроме того, ребята могут разработать модель скоринга подрядчиков, мобильное приложение с моделью компьютерного зрения, построить рекомендательную систему, сконструировать алгоритм анализа речи для диагностики речевых нарушений и вопросно-ответную систему в виде приложения/бота.

Трек "Креативные" для участников до 17 лет включительно предполагает творческое применение нейросетей и AI-помощников в создании авторского контента. В числе заданий - разработка собственной линейки мерча с авторским принтом, создание музыкальных треков, короткометражных фильмов, креативных видео и 3D-сцен.

18 команд-победителей из трека "Исследователи" в финале разделят призовой фонд в 14 млн рублей. Организаторы пригласят их на церемонию награждения в Москву. Призовой фонд обоих индивидуальных треков составит 3 млн рублей, также участники получат дополнительные возможности для развития.