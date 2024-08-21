16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Холдинг Т1 вошел в состав участников Ассоциации ФинТех На международный конкурс AI Challenge заявки подали тысячи школьников Т1 Интеграция продемонстрирует импортоопережающее решение CAE Бета-программа тестирования ОС Аврора расширяет состав своих участников В России представили замену ушедшему сервису Miro

ИТ Транспорт и связь

Холдинг Т1 вошел в состав участников Ассоциации ФинТех

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках Ассоциации ФинТех (АФТ) Холдинг Т1 планирует участвовать в инициативах по разработке и внедрению открытых API, цифровых финансовых активов, импортозамещению и развитию российских ИТ-решений, новых платежных и финансовых технологий.

Холдинг Т1 присоединился к Ассоциации ФинТех в качестве ассоциированного члена. В этом статусе он сможет пилотировать решения в технологической среде АФТ, участвовать в совместных инициативах по развитию передовых финтех-решений на российском финансовом рынке.

"Холдинг Т1 — одна из крупнейших ИТ-компаний страны, которая планомерно развивает направление финтех. Присоединение Т1 к АФТ откроет новые возможности для сотрудничества в сфере инноваций. Опыт и экспертиза одного из ведущих игроков российского ИТ-рынка будет способствовать развитию отечественного финтеха, а кросс-отраслевое взаимодействие позволит привлечь передовые практики и поможет в достижении технологического лидерства", — отметил генеральный директор Ассоциации ФинТех Максим Григорьев.

"Несмотря на вызовы последних лет, ведущие российские ИТ- и финтех-игроки преуспели в импортозамещении и смогли реализовать ключевые проекты по цифровизации. Сегодня перед участниками рынка стоят важные задачи, в том числе обеспечение надежной защиты технологической инфраструктуры, развитие ИИ и внедрение новых платежных инструментов. Эффективная работа по этим направлениями возможна только в условиях консолидации усилий ИТ-компаний и отраслевых организаций", — прокомментировал Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1.

Гид потребителя

Последние комментарии

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Фото на сайте

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1