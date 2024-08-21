Холдинг Т1 вошел в состав участников Ассоциации ФинТех

В рамках Ассоциации ФинТех (АФТ) Холдинг Т1 планирует участвовать в инициативах по разработке и внедрению открытых API, цифровых финансовых активов, импортозамещению и развитию российских ИТ-решений, новых платежных и финансовых технологий.

Холдинг Т1 присоединился к Ассоциации ФинТех в качестве ассоциированного члена. В этом статусе он сможет пилотировать решения в технологической среде АФТ, участвовать в совместных инициативах по развитию передовых финтех-решений на российском финансовом рынке.

"Холдинг Т1 — одна из крупнейших ИТ-компаний страны, которая планомерно развивает направление финтех. Присоединение Т1 к АФТ откроет новые возможности для сотрудничества в сфере инноваций. Опыт и экспертиза одного из ведущих игроков российского ИТ-рынка будет способствовать развитию отечественного финтеха, а кросс-отраслевое взаимодействие позволит привлечь передовые практики и поможет в достижении технологического лидерства", — отметил генеральный директор Ассоциации ФинТех Максим Григорьев.

"Несмотря на вызовы последних лет, ведущие российские ИТ- и финтех-игроки преуспели в импортозамещении и смогли реализовать ключевые проекты по цифровизации. Сегодня перед участниками рынка стоят важные задачи, в том числе обеспечение надежной защиты технологической инфраструктуры, развитие ИИ и внедрение новых платежных инструментов. Эффективная работа по этим направлениями возможна только в условиях консолидации усилий ИТ-компаний и отраслевых организаций", — прокомментировал Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1.