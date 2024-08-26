Холдинг Т1: ИИ сокращает время работы с документами в здравоохранении на 80%

Искусственный интеллект становится все более востребованным в системе здравоохранения сразу по нескольким ключевым направлениям: непосредственно в реализации врачебной практики, управлении медицинской организацией, а также при работе с данными на всех уровнях. Об этом рассказал Игорь Немов, советник руководителя направления Т1 ИИ Холдинга Т1, в рамках стратегической сессии конференции "Цифровая прокачка региона" в Черкесске.

Внедрение цифровых помощников снижает нагрузку на медицинский персонал, так как 58% времени врачи и администраторы затрачивают на поиск информации и заполнение документации. ИИ-ассистенты помогут транскрибировать аудио, обработать текст без потери смысла и проанализировать полученные данные. Интеллектуальная обработка сокращает время работы с документами на 80%, благодаря чему эффективность работы медицинских специалистов увеличивается на треть. В частности, ИИ автоматизирует подготовку протоколов по операционным процедурам, а также контролирует изменения состояния здоровья в режиме реального времени с прогнозированием возможных рисков. За счет этого врач может уделить больше времени лечению пациента.

Эксперт также подчеркнул, что искусственный интеллект помогает руководителям медицинских организаций оптимизировать управление внутренними процессами, бюджетом и результатами принимаемых решений. Программы для автоматического сравнения, анализа и генерации документов ускоряют работу и снижают число ошибок, а системы контроля функционирования оборудования и ИТ-инфраструктуры предупреждают возможные сбои и поломки.

"Сегодня искусственный интеллект трансформирует сферу здравоохранения: улучшает условия работы персонала и повышает качество оказания услуг пациентам. Медицинские организации внедряют и применяют в своем цифровом ландшафте широкий набор инструментов: платформы графовой аналитики, "умную" обработку документов и многие другие. Благодаря этим возможностям врачи могут быстрее и точнее ставить диагнозы, руководители — эффективнее управлять медицинской организацией и минимизировать риски, а население — получать своевременное лечение и индивидуальный подход", — поделился Игорь Немов, советник руководителя направления Т1 ИИ Холдинга Т1.