В платформе корпоративных коммуникаций DION появился ИИ-помощник

Компания-разработчик российского ПО НОТА (Холдинг Т1) расширила возможности одного из своих продуктов — платформы корпоративных коммуникаций DION. Теперь пользователям доступен помощник на базе искусственного интеллекта, который автоматически расшифровывает диалоги в текст, а также генерирует саммари конференций — краткие конспекты онлайн-встреч. В десктоп-версию платформы также добавили удобный поиск по текстам расшифровок.

Помимо ИИ-ассистента в платформу включили возможность интеграции с календарем. Обновление поможет пользователям отслеживать информацию о расписании участников и статусе принятия приглашений на видеозвонки. Кроме того, ИТ-команда интегрировала в видеохостинг функцию создания сотрудниками собственных видеоканалов внутри DION и опцию предоставления персонального доступа к ним по базовым корпоративным данным пользователей.

В рамках обновления разработчики поменяли и панели администрирования. Теперь организатор онлайн-встречи может видеть список отключившихся в процессе встречи участников, в том числе их время входа-выхода в конференцию. Новые функции позволят администраторам рабочих встреч эффективнее управлять тайм-менеджментом сотрудников.

"Мы видим со стороны клиентов и партнеров потребность в интеграции рабочих почтовых аккаунтов с календарями, расширении инструментария автопротоколирования встреч и усовершенствовании решений для организаторов звонков и своевременно предлагаем актуальный функционал в обновленной версии своего продукта. В августе 2024 года после ухода Miro из России DION мы также анонсировали запуск аналога онлайн-доски DION.Whiteboard. Российский рынок корпоративных коммуникаций продолжает активно развиваться, и масштабное обновление UC-платформы DION — закономерный шаг в развитии отечественного бизнеса", — отметила Анна Кузякина, коммерческий директор платформы корпоративных коммуникаций DION.