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Конкурс 180 человек на место: самарцы пройдут стажировку по информационным технологиям в Москве

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Молодые специалисты из Самары смогут пройти оплачиваемую стажировку по направлению информационных технологий. Программа стажировки IT Юниор для начинающих специалистов стартует 5 сентября в головной организации банка ВТБ.

Участниками программы стали молодые специалисты из Самары и Москвы — всего 40 человек. При этом количество заявок с прошлого года существенно возросло и составило 7200 человек. Конкурс на участие в программе составил 180 человек на место. В течение полугода молодые специалисты будут проходить специализированное обучение по своему направлению и работать над реальными проектами в ИТ-сфере.

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