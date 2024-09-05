Конкурс 180 человек на место: самарцы пройдут стажировку по информационным технологиям в Москве

Молодые специалисты из Самары смогут пройти оплачиваемую стажировку по направлению информационных технологий. Программа стажировки IT Юниор для начинающих специалистов стартует 5 сентября в головной организации банка ВТБ.

Участниками программы стали молодые специалисты из Самары и Москвы — всего 40 человек. При этом количество заявок с прошлого года существенно возросло и составило 7200 человек. Конкурс на участие в программе составил 180 человек на место. В течение полугода молодые специалисты будут проходить специализированное обучение по своему направлению и работать над реальными проектами в ИТ-сфере.