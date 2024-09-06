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Холдинг Т1 примет участие в Kazan Digital Week

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты Холдинга Т1, одного из лидеров российского ИТ-рынка, выступят на международном форуме Kazan Digital Week с 9 по 11 сентября 2024 года в Казани. В мероприятии поучаствуют представители 23 стран Европы, Азии, Америки и Африки. В программе форума заявлено 73 дискуссии и круглых стола.

Kazan Digital Week — крупнейшее ИТ-событие, в котором Т1 ежегодно принимает участие. Холдинг представят генеральный директор Алексей Фетисов и первый заместитель генерального директора Дмитрий Харитонов, а также руководители бизнес-единиц Т1.

Алексей Фетисов станет участником сессии "Новые технологии в финансовом секторе". Вместе с представителями ведущих российских компаний он обсудит стратегии достижения технологического суверенитета, а также тренды и перспективы развития отечественного финтех-рынка. Кроме этого, он присоединится к составу спикеров сессии "Роль облачной безопасности в стратегии цифрового иммунитета". В рамках дискуссии Алексей Фетисов расскажет о тенденциях, которые будут определять развитие облачного рынка в России.

Дмитрий Харитонов примет участие в сессии "Импортонезависимое системное ПО и оборудование как основа ИТ-инфраструктуры: российский путь". Спикер подсветит успехи, трудности и перспективы развития рынка разработки, а также расскажет о практических кейсах Холдинга Т1.

Kazan Digital Week ежегодно собирает на одной площадке ИТ-специалистов и представителей государственных структур. Участники форума обсуждают актуальные вопросы цифровизации и обмениваются научно-техническим опытом для обеспечения технологической независимости и укрепления цифрового лидерства России.

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