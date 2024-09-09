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ИТ-специалистов Самарской области приглашают на конкурс Open OS Challenge 2024

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 22 сентября продолжается регистрация на первый отборочный этап конкурса по открытому системному программному обеспечению Open OS Challenge 2024. Его участники смогут продемонстрировать свои знания и навыки, стать частью профессионального сообщества разработчиков.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

К участию приглашаются как профессиональные инженеры и программисты, использующие свободное программное обеспечение в своей повседневной работе, так и любители, энтузиасты и студенты, изучающие профильные технические специальности в области системного программирования и администрирования открытых операционных систем на основе ядра Linux. Ограничение по возрасту — от 18 лет.

Конкурс состоит из трех этапов. Первый этап пройдет с 15 августа по 22 сентября 2024 г. и включает онлайн-тестирование, в ходе которого участникам нужно будет ответить на вопросы, связанные с разработкой, администрированием и практическим использованием операционных систем на базе ядра Linux. Второй этап, практический, состоится 28–29 сентября 2024 года. Участникам предложат решить несколько прикладных задач с использованием удаленного доступа к виртуальным машинам. Победители обоих отборочных туров получат приглашение на финал, который пройдет в очном формате 26–27 октября. В финале участникам предстоит справиться с рядом более сложных задач за ограниченное время.

Пять лучших участников получат возможность отправиться в декабре в Китай на крупнейшее событие в мире open source — конференцию разработчиков OpenAtom! Это уникальный шанс не только встретиться с ведущими специалистами отрасли, но и представить свои идеи на международной платформе.

Победители конкурса будут награждены ценными призами: 400 тыс. руб. за первое место, 300 тыс. руб. за второе и 200 тыс. руб. за третье. Участники, занявшие 4-е и 5-е места, получат поощрительные призы по 50 тыс. рублей.

Подробная информация об организаторах и партнерах конкурса по открытому системному программному обеспечению Open OS Challenge 2024, а также положение о конкурсе — на официальном ресурсе.

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