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Холдинг Т1 запустил серию ИТ-конференций "Импульс Т1" в России и Беларуси

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый форум прошел 13 сентября в Минске, в центре обсуждения — кадровое ИТ-будущее.

Холдинг Т1, одна из крупнейших российских ИТ-компаний, запустил третью серию ИТ-конференций "Импульс Т1". Главная тема этого года — "Инженеры больших идей": как поддерживать и развивать таланты внутри компании, воплощать масштабные проекты и внедрять актуальные подходы в создание продуктов.

"Импульс Т1" ежегодно проходит в городах-центрах развития ИТ-индустрии, в которых сформировалась сильная инженерная школа. Мероприятие призвано объединить представителей ИТ-сообщества, которые вдохновлены тем, что они делают, с азартом решают прикладные задачи и стремятся стать частью команды-лидера. В этом году конференция состоится в пяти городах России — Ижевске, Нижнем Новгороде, Самаре, Санкт-Петербурге и Москве. Помимо этого, в 2024 году конференция впервые выходит за пределы страны: 13 сентября "Импульс Т1" прошел в Минске.

"Технологические конференции стали платформой для обсуждения передовых идей и обмена опытом. Подобные мероприятия задают новые тренды в ИТ-индустрии. Наша цель — создать условия, при которых участники смогут не только познакомиться с последними достижениями отрасли, но и внести свой вклад в их развитие. В Холдинге Т1 мы уверены, что настоящие инновации возможны, когда опытные эксперты и молодые таланты работают вместе. "Импульс Т1" — это возможность для нас участвовать в развитии нового поколения ИТ-специалистов и содействовать возрождению российской инженерной школы", — отметил Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1.

В каждом городе проведения запланирована насыщенная программа, которая включает научно-деловые сессии и лекции от экспертов Холдинга Т1 и ведущих специалистов отрасли. Профессионалы и любители смогут принять участие в хакатонах и продемонстрировать свои навыки в решении различных задач. Неформальная часть программы — питчинг идей перед экспертами Т1 и стендап-шоу "Вечерние грабли" — позволят участникам иначе взглянуть на актуальные проблемы отрасли, обменяться опытом и завести полезные знакомства в ИТ-сфере.

Для масштабного финала конференции в Москве организаторы подготовили три трека деловой программы, финал хакатона, сессию Data Fusion Contest и многое другое.

Конференция "Импульс Т1" проводится уже в третий раз, в прошлом году она объединила более 10 тыс. посетителей и свыше миллиона онлайн-слушателей из семи городов России. Мероприятие собрало на одной площадке руководителей и сотрудников технологических компаний, программистов, преподавателей вузов и студентов.

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