"Цифра в Самаре" соберет участников из 15 регионов России

В среду, 25 сентября, в Самарской области состоится ИТ-конференция "Цифра в Самаре". Участниками станут представители государственных органов и компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Башкортостана, Карачаево-Черкессии и других регионов России.

Российский сектор ИТ является одним из инструментов успешного противостояния санкционному давлению на национальную экономику нашей страны, что определяет и динамику развития отрасли. Немаловажную роль в поступательном развитии сектора ИТ играет система государственной поддержки, совершенствование которой является одним из приоритетов экономической политики России.

В Самарской области внимание к развитию отрасли — в числе приоритетных направлений работы. "Для нас развитие отраслей информационных технологий, IT-сектора является одним из самых важных приоритетов в экономической политике. Это сфера будущего, она мультипликативным эффектом покрывает все остальные отрасли, позволяет им развиваться еще более активно. Поэтому для нас очень важно, что в Самарской области работают тысячи профессионалов, которые ведут это направление вперед и делают это очень успешно", — отмечал на встрече с IT-сообществом в августе этого года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, на которой были определены приоритетные направления работы ИТ-сектора.

Главные темы конференции "Цифра в Самаре" — драйверы развития ИТ-отрасли и внедрения цифровых решений в регионе, меры государственной поддержки разработчиков и заказчиков продуктов и передовые цифровые решения.

Среди спикеров мероприятия руководители российских профильных ассоциаций (РУССОФТ), государственных органов (правительство Самарской области, АНО "Цифровая экономика") и фондов (Российский фонд развития информационных технологий, Фонд "Сколково"), бизнеса.

Инициаторами мероприятия выступают ведущие ИТ-компании Самарской области, реализующие проекты для государства и бизнеса на всей территории России. Мероприятие проходит при информационной поддержке правительства Самарской области, АНО "Цифровая экономика" и крупнейших федеральных ИТ-ассоциаций — "РУССОФТ", АРПП "Отечественный софт", РАЭК.

"Мы рассчитываем, что конференция "Цифра в Самаре" станет ежегодным мероприятием в регионе и со временем масштабным отраслевым событием, способствующим диалогу государства и бизнеса, заказчиков и разработчиков ИТ-решений. Мы благодарим правительство Самарской области за поддержку нашей инициативы по проведению мероприятия, и приглашаем всех желающих стать его участниками", — прокомментировал управляющий компании "Нетлайн", одного из организаторов конференции Дмитрий Песковацкий,

Регистрация на мероприятие: samarait.ru.