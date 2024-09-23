Метрологическая служба АО "Транснефть — Приволга" подтвердила компетентность на право поверки средств измерений

Метрологическая служба АО "Транснефть — Приволга", включающая в себя четыре участка калибровки средств измерений в Самарском, Саратовском, Бугурусланском и Волгоградском районных нефтепроводных управлений (РНУ), успешно прошла процедуру подтверждения компетентности с расширением области аккредитации.

Метрологические лаборатории, входящие в состав участков, работают на основании одного аттестата аккредитации, и процедура подтверждения компетентности проходила одновременно во всех четырех лабораториях. Право поверки подтвердила Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) по Приволжскому федеральному округу.

В область аккредитации, в частности, входит измерение физико-химического состава и свойств веществ; давления и вакуума; параметров потока, расхода, уровня, объема веществ; теплофизические и температурные измерения; электрические и магнитные величины и др.

Проведение процедур подтверждения компетентности регламентировано федеральным законодательством. Аттестат аккредитации метрологической службы был получен АО "Транснефть — Приволга" в 2016 году, после чего предприятие регулярно проходит процедуру подтверждения компетентности.

В этом году выездная оценка проходила в формате видеоконференции. Оценивался целый ряд параметров — соответствие сотрудников требованиям, предъявляемым к персоналу, состояние помещений лаборатории и участков, наличие в них условий для проведения калибровочных работ, соответствие эталонов, средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования требованиям по точности. Также оценивалась эффективность системы менеджмента качества при проведении калибровочных работ. Кроме того, учитывалось соответствие документации, согласно которой осуществляется деятельность лаборатории и участков, нормативно-техническим документам ПАО "Транснефть".

Эксперты по аккредитации подтвердили компетентность в АО "Транснефть — Приволга" в соответствии с областью аккредитации, а также аккредитовали компанию в расширяемой области аккредитации. Расширение коснулось переезда лаборатории Бугурусланского РНУ в новое помещение большей площади с расстановкой новой мебели и оборудования, а также увеличения существующих диапазонов измерений и погрешности поверяемых средств измерений.