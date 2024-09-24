"Эльбрус" присоединяется к экосистеме ОС Аврора

Компания МЦСТ, разработчик российских процессоров "Эльбрус", объявила о заключении соглашения с компанией "Открытая мобильная платформа".

Компания МЦСТ стала партнером "Открытой Мобильной Платформы", разработчика российской ОС Аврора. Цель сотрудничества МЦСТ и "Открытой мобильной платформы" - создание, продвижение и развитие надежных отечественных решений для построения доверенной безопасной мобильной инфраструктуры в крупных коммерческих и государственных компаниях.

"Наша команда имеет многолетнюю практику создания отечественных микропроцессоров. Мы рады объявить о сотрудничестве с "Открытой Мобильной Платформой" и тем самым обеспечить нашим клиентам возможность создания полностью независимой отечественной экосистемы, гарантирующей безопасность данных. Сочетание возможностей на уровне процессора Эльбрус и реализации доверенной среды на программном уровне позволяют эффективно контролировать целостность функционирования ОС, а также ограничивать сервисы, которые могут быть потенциально опасными или компрометировать безопасность устройств", - отмечает замдиректора МЦСТ по маркетингу Константин Трушкин.

"Переход на полностью отечественные сертифицированные решения позволяет избегать рисков, связанных с остановкой техподдержки и функционирования иностранных сервисов, а также дает возможность обеспечить безопасность корпоративных и личных данных. Обеспечение поддержки микропроцессоров Эльбрус потребует широкого взаимодействия двух компаний, а также добавления поддержки Эльбрус в Аврора SDK. Поддержка архитектуры Эльбрус в SDK существенно упростит создание прикладного ПО, совместимого с ОС Аврора на устройствах на данной аппаратной платформе. Накопив эти навыки за годы работы над мобильной операционной системой "Аврора", мы теперь делимся ими с российскими разработчиками процессоров, материнских плат, а также конечных устройств в новых, порой совершенно неожиданных форм-факторов", - рассказал Сергей Ларин, директор по развитию технологических партнеров компании "Открытая мобильная платформа" - Надеемся, что в ближайшее время мы сможем объявить о конкретных результатах нашего сотрудничества".

ОС Аврора - это первая российская мобильная операционная система для смартфонов и планшетов. Она сертифицирована ФСТЭК России и ФСБ России и включена в Реестр российского ПО. Среди возможностей платформы: поддержка централизованного управления парком корпоративных устройств, защита данных с использованием отечественной криптографии, большой набор ПО для решения корпоративных задач. Также ОС Аврора предоставляет возможности и необходимые средства API для создания решений под различные проектные требования.