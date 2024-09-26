Представители 125 крупнейших российских ИТ-компаний обсудили вопросы технологической независимости

Российский ИТ-рынок вступает в период зрелости: компании учатся продуктивной кооперации, работе с корпоративными заказчиками в тесной связке и начинают экспансию на рынки дружественных стран. Однако им еще многое предстоит сделать, чтобы обеспечить технологическую совместимость решений. Такую оценку отечественной цифровой индустрии вынесли участники II ежегодной Партнерской конференции НОТА. На форуме, который прошел 24 сентября в Центре событий РБК в Москве, присутствовали представители 260 ИТ-компаний страны.

Ключевым событием конференции стала панельная дискуссия "Ралли по ИТ-ландшафту, кто придет первым — кого возьмут в будущее?". В сессии приняли участие представители ведущих технологических компаний — вендора НОТА, "Группы Астра", ГК Softline, Nexign и SMART technologies Soft.

Участники конференции пришли к выводу, что один из главных вызовов, с которым отрасль достаточно успешно справляется, — киберзащита создаваемого ПО. По этому признаку российские разработки уже превосходят зарубежные аналоги. Эксперты также отметили тренд на повышение уровня технологической совместимости решений и переход к реальной кооперации, что позволит избежать траты дефицитных ресурсов на создание множества подобных продуктов с низким уровнем зрелости.

Спикеры выразили уверенность, что будущее ИТ-рынка в России за платформенными решениями, в которых поверх сквозных сервисов можно будет строить бизнес-приложения под задачи конкретного заказчика, опираясь на лучшие практики.

"Прошло чуть более года с начала формирования партнерской экосистемы вендора НОТА, и сегодня в нее входит уже 125 компаний, для каждой из которых мы стремимся предоставить удобные условия ведения бизнеса. По итогам 2024 года объем продаж НОТА достигнет миллиардов рублей, и в 2025 году показатели планируется удвоить. Таких амбициозных целей и поможет достичь развитие партнерских каналов, и с помощью построения локальной сети планируем выходить на рынки стран СНГ", — подчеркнул управляющий директор вендора НОТА, заместитель генерального директора Холдинга Т1 Кирилл Булгаков.

В ходе конференции команда НОТА представила кейсы успешных внедрений продуктов DION, НОТА ЮНИОН, НОТА ВИЗОР и Платформы Сфера, а также запустила партнерский портал — инструмент для совместной работы и обмена знаниями с партнерами и заказчиками.

"Мы были рады увидеть среди участников конференции не только наших текущих партнеров, но и, надеемся, будущих — всего мероприятие посетили представители 260 компаний. ИТ-рынок меняет стратегию: сейчас ее игроки выбирают "кооперацию" и "конкурентное партнерство", чтобы создавать действительно востребованные решения. Поэтому, выстраивая партнерскую сеть, мы стремимся не только делиться с компаниями накопленной экспертизой крупного бренда, но и помогать коллегам запускать успешный бизнес на базе продуктов НОТА. Наша главная задача — поддерживать партнеров в технологическом, методологическом и маркетинговом плане, чтобы они были готовы реализовывать самые сложные корпоративные проекты и строить долгосрочные отношения с клиентами", — отметила Юлия Ларина, директор партнерской сети вендора НОТА.

Вендор планирует и дальше расширять возможности партнерского портала: перевести на площадку все процессы, чтобы гарантировать защиту сделок и обеспечить прозрачность взаимодействия, а также добавить возможность отслеживать выполнение планов продаж и рост компетенций. Помимо этого, НОТА намерена привлекать новых партнеров, увеличивать выручку через этот канал продаж и вместе с технологическими лидерами развивать центры компетенций.