Самые успешные и перспективные бизнес-проекты определят в Самарской области

В декабре в областной столице традиционно состоится региональный этап Национальной предпринимательской премии "Бизнес-Успех". В нем смогут участвовать предприниматели, руководители компаний и специалисты разных бизнес-отраслей.

На уровне региона премию проводят министерство экономического развития и инвестиций и центр "Мой бизнес", в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".

"Ежегодно регион выступает партнером Национальной премии, и это важная часть поддержки предпринимателей - отметить тех, кто добился успехов, показал высокую эффективность своего бизнеса. На одной площадке встречаются представители бизнес-сообщества из самых разных сфер, чтобы поделиться своим опытом, рассказать о своих результатах. Приглашаем предпринимателей стать частью события и подать заявку на участие в премии "Бизнес-успех", - сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Уже третий год подряд "Бизнес-Успех" собирает лучших предпринимателей малого и среднего бизнеса Самарской области. В этом году гостей ждет насыщенная деловая программа: мастер-классы, выступления спикеров, круглые столы и многое другое. Помимо этого, предприниматели представят экспертным жюри собственные проекты.

Представить свои бизнес-практики участники премии смогут в следующих номинациях:

- Лучший производственный проект;

- Лучший проект в сфере торговли и услуг;

- Лучший женский проект;

- Лучший проект в сфере креативных индустрий;

- Лучший туристический проект;

- Лучший проект в сфере ЗОЖ;

- Лучший семейный бизнес;

- Народный предприниматель.

Участники получат возможность обменяться опытом с коллегами, приобрести знания в экономических областях, а также найти потенциальных партнеров.

Победители получат специальные призы от организаторов и партнеров, а также возможность заявить о себе в финале, который пройдет в Москве.

Участие в Премии бесплатное. Заявки принимаются до 9 ноября по ссылке.

Обращаем внимание, что список номинаций может быть изменен конкурсной комиссией, исходя из поданных заявок.

Федеральными организаторами мероприятия выступают Корпорация "Синергия", Школа бизнеса "Синергия"; Общероссийская общественная организация "ОПОРА России" при поддержке Общественной палаты Российской Федерации.