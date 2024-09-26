Самые успешные и перспективные бизнес-проекты определят в Самарской области

В декабре в областной столице традиционно состоится региональный этап Национальной предпринимательской премии "Бизнес-Успех". В нем смогут участвовать предприниматели, руководители компаний и специалисты разных бизнес-отраслей.
На уровне региона премию проводят министерство экономического развития и инвестиций и центр "Мой бизнес", в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".
"Ежегодно регион выступает партнером Национальной премии, и это важная часть поддержки предпринимателей - отметить тех, кто добился успехов, показал высокую эффективность своего бизнеса. На одной площадке встречаются представители бизнес-сообщества из самых разных сфер, чтобы поделиться своим опытом, рассказать о своих результатах. Приглашаем предпринимателей стать частью события и подать заявку на участие в премии "Бизнес-успех", - сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Уже третий год подряд "Бизнес-Успех" собирает лучших предпринимателей малого и среднего бизнеса Самарской области. В этом году гостей ждет насыщенная деловая программа: мастер-классы, выступления спикеров, круглые столы и многое другое. Помимо этого, предприниматели представят экспертным жюри собственные проекты.
Представить свои бизнес-практики участники премии смогут в следующих номинациях:
- Лучший производственный проект;
- Лучший проект в сфере торговли и услуг;
- Лучший женский проект;
- Лучший проект в сфере креативных индустрий;
- Лучший туристический проект;
- Лучший проект в сфере ЗОЖ;
- Лучший семейный бизнес;
- Народный предприниматель.
Участники получат возможность обменяться опытом с коллегами, приобрести знания в экономических областях, а также найти потенциальных партнеров.
Победители получат специальные призы от организаторов и партнеров, а также возможность заявить о себе в финале, который пройдет в Москве.
Участие в Премии бесплатное. Заявки принимаются до 9 ноября по ссылке.
Обращаем внимание, что список номинаций может быть изменен конкурсной комиссией, исходя из поданных заявок.
Федеральными организаторами мероприятия выступают Корпорация "Синергия", Школа бизнеса "Синергия"; Общероссийская общественная организация "ОПОРА России" при поддержке Общественной палаты Российской Федерации.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?