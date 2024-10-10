16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Возможности новой отечественной АСУ ТП от Т1 представлены предприятиям ТЭК Аналитика МТС RED: В Поволжье хакеры стали чаще атаковать транспортные и ИТ-компании Холдинг Т1 и ЛАНИТ продолжают стратегическое партнерство Импульс Т1: "Развитие ИТ-специальностей будет определяться адаптивностью сотрудников и их готовностью к обучению" Т1 Иннотех автоматизирует управление командировками

ИТ Транспорт и связь

Возможности новой отечественной АСУ ТП от Т1 представлены предприятиям ТЭК

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Холдинг Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, продемонстрировал возможности программно-аппаратного комплекса (ПАК) АСУ ТП "СИЛАРОН" участникам Петербургского международного газового форума.

Решение, разработкой которого занимается Т1 Интеграция, представляет собой классическую распределенную систему управления с усиленной противоаварийной защитой. В ближайшее время ПАК будет проходить процедуру регистрации в Едином реестре российского ПО (ЕРРП) и в Едином реестре российской радиоэлектронной промышленности (ЕРРРП). Включение в национальные реестры подтвердит соответствие новой системы требованиям постановления Правительства РФ № 1912 от 14 ноября 2023 года, регламентирующего порядок перехода субъектов КИИ на отечественное ПО и оборудование.

ПАК от Холдинга Т1 гарантирует отсутствие вредоносных элементов в программном обеспечении, поскольку в комплексе применяются только собственные разработки компании. Их отличают повышенное внимание к безопасности и совместимость с отечественными операционными системами. Аппаратная база решения состоит из российских комплектующих, что исключает возможные ограничения поставок иностранных компонентов. АСУ ТП "СИЛАРОН" ориентирована на предприятия с непрерывным производством для широкого спектра отраслей: нефтехимия, нефтепереработка, теплоэнергетика, химия, металлургия, а также горнодобывающая промышленность.

"АСУ ТП — один из важных элементов цифровой инфраструктуры современного промышленного предприятия. Российские производства все еще используют зарубежные программные и аппаратные решения в большом объеме, что создает дополнительные операционные и финансовые риски. При этом Правительство стимулирует переход на отечественные решения, регламентируя его необходимость в соответствующих постановлениях. В свою очередь это накладывает обязательства на ИТ-компании — необходимо оперативно предложить новые решения, не уступающие иностранным по функциональности и удобству, и отвечающие повышенным требованиям с точки зрения надежности. Мы разработали "СИЛАРОН", чтобы помочь решить эту серьезную задачу", — комментирует Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1.

"Сейчас мы сфокусировались на обеспечении потребности российских предприятий в АСУ ТП: рынку нужны гибкие и быстро масштабируемые ИТ-системы. Для выполнения этой задачи Т1 Интеграция сформировала команду разработчиков ПАК, в которую вошли специалисты с многолетним опытом в создании и сопровождении программных и аппаратных решений ведущих мировых вендоров. Следующим шагом станет запуск контрактного производства: выпуск модулей начнется на одном из российских заводов в ближайшее время. Уверен, что эти усилия помогут обеспечить переход российских предприятий, в том числе из индустрии ТЭК, на доверенную АСУ ТП максимально быстро и бесшовно", — подчеркивает Михаил Книгин, исполнительный директор Т1 Интеграция.

ПАК предназначен для решения следующих задач: автоматического поддержания параметров процессов в рамках технологических регламентов; реализации противоаварийных блокировок и алгоритмов безопасной остановки процессов в случае нештатных ситуаций. Его функционирование направлено на повышение надежности работы технологического оборудования; усиление ситуационной осведомленности и безопасности работы персонала; интеграцию локальных систем управления, поставляемых вместе с технологическим оборудованием; формирование архива технологической информации, а также журналов событий и системного журнала; взаимодействие с системами верхнего уровня (MES и ERP).

В качестве прикладного ПО в решении используются программы собственной разработки Т1 Интеграция, полностью поддерживающие российские операционные системы (AltLinux, AstraLinux). Единая среда программно-аппаратного комплекса позволяет вести одновременную разработку и управление проектом без остановки технологического процесса. Решение будет поддерживать все основные промышленные протоколы: HART, Modbus RTU, Modbus TCP, OPC и другие.

Партнерами по производству ПАК станут ведущие приборостроительные предприятия России, специализирующиеся на изготовлении высокотехнологичного оборудования для критически важных отраслей экономики.

Гид потребителя

Последние комментарии

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Фото на сайте

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3