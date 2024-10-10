"Газпром трансгаз Томск" и НОТА (Холдинг Т1) займутся развитием цифровых технологий в нефтегазе

ООО "Газпром трансгаз Томск" и компания-разработчик отечественного ПО НОТА (Холдинг Т1) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленном на развитие цифровых технологий в газотранспортной системе. Партнерство позволит объединить усилия компаний в создании новых информационных продуктов и систем, повышающих уровень цифровизации нефтегазового сектора.

Компании планируют заняться разработкой корпоративных шаблонов на базе 1С, которые обеспечат переход на отечественные программные решения. Помимо этого, партнеры договорились о продвижении продуктов на российском рынке и участии в ключевых конгрессно-выставочных мероприятиях.

"Внедрение отечественного ПО — важнейший шаг на пути к достижению технологического суверенитета экономики страны, особенно в таких стратегических отраслях как нефть и газ. Мы уверены, что совместная работа с "Газпром трансгаз Томск" позволит нам предлагать ИТ-решения, максимально учитывающие специфику и потребности индустрии. В конечном счете это поможет не только реализовать импортозамещение, но и будет обеспечивать ряд понятных для участников отрасли бизнес-эффектов", — отметил заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА, коммерческий директор по продуктам и сервисам Холдинга Т1 Антон Спирин.

"Цифровая трансформация — это ключевой фактор развития газовой отрасли. Мы заинтересованы в ускорении внедрения инновационных технологий для повышения эффективности производственных процессов", — подчеркнул после подписания соглашения генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Томск" Владислав Бородин.