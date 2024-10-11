Российский нефтегазовый бизнес в 2023 году инвестировал в цифровизацию 53 млрд рублей

По прогнозам аналитиков Холдинга Т1, в 2024 году эта сумма может увеличиться на 10-20%.

Аналитическое агентство Холдинга Т1 представило результаты исследования российского нефтегазового сектора по итогам 2023. В ходе анализа они рассмотрели 381 компанию корпоративного сегмента из базы Агентства инноваций Москвы. Команде удалось выявить как общий объем инвестиций и средний уровень цифровизации по рынку, так и глубину проникновения технологий и тренды в развитии. О выводах рассказали в рамках Петербургского международного газового форума-2024 (ПМГФ-2024).

В основе исследования - анализ сведений об использовании цифровых технологий (итогов статистического наблюдения по форме № 3-информ, опубликованных 7 августа 2024 года на официальном ресурсе Федеральной службы государственной статистики (далее Росстат) по результатам 2023 года. Данные Росстата об использовании цифровых технологий представлены в агрегированном виде на основе предоставленной отчетности юридическими лицами.

Так, по итогам 2023 года затраты на цифровую трансформацию компаний из нефтегазового сектора составили 53 млрд рублей, что на 17% выше, чем годом ранее. При этом большая часть (43,8%) затрат пришлась на приобретение, адаптацию и интеграцию ПО, 19% из которых - на российское, в том числе на его кастомизацию.

"С началом импортозамещения траты на цифровизацию в нефтегазовом секторе ожидаемо выросли. Компаниям необходимо не только переходить на российское ПО (так как западные решения остались без технической поддержки и возможности обновления, что увеличивает уязвимости в области информационной безопасности), но и менять оборудование и внедрять современные технологии, которые упрощают и автоматизируют процесс. Все это суммируется с ежегодными постоянными расходами, которые также возрастают из-за естественной инфляции. Поэтому мы предполагаем, что динамика инвестиций по итогам 2024 года в цифровую подготовку сохранится на том же уровне и составит от 10 до 20%", - рассказывает Кирилл Булгаков, управляющий директор вендора НОТА, заместитель генерального директора Холдинга Т1.

С учетом ежегодного роста киберугроз и утечек данных, влияющих не только на имидж компаний, но и на непрерывность процессов, бизнесу крайне важно стабильно инвестировать в информационную безопасность. По итогам 2023 года, вложения в ИБ составили лишь 4,35 млрд от общей выручки. Это, как считают аналитики, критически мало, так как большая часть объектов относится к критической инфраструктуре, требующей особенной защиты. Топ-3 наиболее популярных средств защиты данных: электронная подпись (90%), средства строгой аутентификации (85%) и брандмауэр (76%). Также бизнес активно смотрит в сторону систем обнаружения вторжений (57%) и инструментов анализа и контроля защищенности (46%).

В силу низкого уровня проникновения технологий в отрасль, искусственный интеллект, цифровые двойники и промышленные роботы используются наименее редко, их доли - 6,7%, 6% и 4%, соответственно. При этом бизнес, использующий ИИ, применяет его в части компьютерного зрения (59,1% игроков) и для автоматизации процессов - половина компаний.