В "Жигулевской долине" пройдет Самарский инжиниринговый форум "ПРОтехнологии-2024"

14-15 ноября на площадке технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" уже в шестой раз состоится Самарский инжиниринговый форум "ПРОтехнологии-2024".

Участие в событии примут руководители государственных корпораций и крупнейших промышленных предприятий, представители федеральных и региональных органов власти, профессиональных ассоциаций, представители вузов регионов.

Самарский инжиниринговый форум–2024 будет посвящен определению и обсуждению основных направлений и моделей развития инжиниринга и беспилотных систем, необходимых для обеспечения технологического лидерства Российской Федерации. Еще одна ключевая тема — формирование концепции работы сети научно-производственных центров беспилотных авиационных систем с инжиниринговыми центрами.

"В новых экономических условиях особое внимание уделяется стимулированию отечественных разработок и достижению технологического лидерства нашей страны. Инжиниринг формирует наибольшую добавленную стоимость, и вопросы развития этой сферы сегодня выходят на первый план, — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Традиционно мы соберем на форуме отраслевые российские компании и ведущих экспертов, чтобы обсудить роль инжиниринга в профильных национальных проектах, в развитии отрасли беспилотной авиации, подготовку кадров, новые технологии и цифровые решения".

В программе форума — тематические дискуссии по самым разным направлениям развития отрасли. Представители федеральных институтов развития, органов власти, отраслевых предприятий обсудят кластерный подход к развитию отрасли БАС. Эксперты отрасли аддитивных технологий поделятся практическим опытом применения современных решений в сфере реверс-инжиниринга. Университетское и научное сообщество затронет тему новых компетенций для новых отраслей.

Форум станет площадкой для обмена опытом, налаживания профессиональных взаимосвязей и взаимовыгодного партнерства.

Программа, спикеры и регистрация — на сайте форума. Участие в форуме бесплатное.

Организаторами Самарского инжинирингового форума выступают правительство Самарской области, НК "Международный центр инжиниринга и инноваций", АНО "Агентство по технологическому развитию". Генеральный информационный партнер — Медиагруппа "Комсомольская правда" в Самаре".

Инжиниринговый форум проводится в технопарке "Жигулевская долина" с 2019 г. и собирает сотни участников из регионов России. В предыдущие годы на форуме обсуждалась индустрия российского инжиниринга и промышленного дизайна, инжиниринг в отраслях топливно-энергетического комплекса, электронике и микроэлектронике, отрасли БАС.