В Самаре завершились соревнования "Кибер Код 2024"

В пятницу, 25 октября, в ПГУТИ прошло награждение победителей финала соревнований "Кибер Код 2024" в области информационных технологий и информационной безопасности. География участников обширна: в отборочном этапе участвовало свыше 100 команд из разных городов России. В финал прошли 12 команд - это 56 ребят.

Правительство Самарской области поддерживает проведение таких мероприятий, они способствуют развитию кадрового потенциала в сфере ИТ. Большое внимание этому вопросу уделяет губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Так, на встрече с ИТ-сообществом, которая состоялась в августе 2024 г., он подчеркивал, что для региона развитие отраслей информационных технологий, IT-сектора является одним из самых важных приоритетов в экономической политике, поскольку ИТ - это сфера будущего, которая мультипликативным эффектом покрывает все остальные отрасли, позволяет им двигаться вперед.

В награждении победителей соревнований принял участие врио заместителя председателя правительства Самарской области - руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

"Информационная безопасность сегодня особо актуальна, государство и бизнес очень нуждаются в высококвалифицированных кадрах. Спрос будет расти и в перспективе. Проведение такого рода мероприятий как "Кибер Код" для студентов ссузов и вузов - это хорошее подспорье в развитии кадрового потенциала Самарской области. Оно позволяет ребятам изучить практическую составляющую программирования и защиты информации, а формат командной работы - развить ключевые навыки для будущей работы в ИТ-компании", - отметил руководитель департамента.

Как рассказал первый проректор ПГУТИ Алексей Салмин, соревнования "Кибер Код" проводятся ежегодно, интерес со стороны студентов к ним с каждым годов возрастает. "В этом году мы сделали акцент на информационную направленность. Если в прошлом году это была кибербезопасность, то в этом году задания немного усложнили: добавили аналитику, элементы программирования, информационных сетей. Уникальность соревнований - это задания, которые составляем совместно с ИТ-компаниями. Это практикоориентированные задачи, с которыми сталкиваются реальные специалисты", - поделился представитель вуза.

По итогам соревнований "Кибер Код 2024" призовые места заняли команды PolyCTF (Санкт-Петербургский политехнический университет), DSTU (Донской государственный технический университет) и "#Феи" (Волгоградский государственный университет). Призеры, победители и участники были награждены дипломами, подарками и сертификатами.

О своих впечатлениях рассказал Глеб Гранкин, студент второго курса Санкт-Петербургского политехнического университета: "Моя команда заняла первое место. Думаю, это не везенье, а результат долгой и усердной работы. Мы участвуем в подобных мероприятиях уже не первый год. Важно не бояться и участвовать. Соревнования - это всегда возможность прокачать себя, укрепиться в работе в команде. Только так можно чего-то достичь".