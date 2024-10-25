16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
САЕ-решение Т1 вошло в реестр российского ПО НОТА и "Лаборатория Числитель" обеспечат безопасное управление контейнерными средами Т1 Сервионика выступает партнером ВТБ по переходу на отечественную офисную технику Затраты российского финсектора на цифровизацию по итогам 2023 года - 896 млрд рублей Холдинг Т1 на FINOPOLIS 2024: цифровизация в финтехе и управление рисками нового поколения

ИТ Транспорт и связь

В Самаре завершились соревнования "Кибер Код 2024"

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 96
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 25 октября, в ПГУТИ прошло награждение победителей финала соревнований "Кибер Код 2024" в области информационных технологий и информационной безопасности. География участников обширна: в отборочном этапе участвовало свыше 100 команд из разных городов России. В финал прошли 12 команд - это 56 ребят.

Фото: департамент информационных технологий и связи CO

Правительство Самарской области поддерживает проведение таких мероприятий, они способствуют развитию кадрового потенциала в сфере ИТ. Большое внимание этому вопросу уделяет губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Так, на встрече с ИТ-сообществом, которая состоялась в августе 2024 г., он подчеркивал, что для региона развитие отраслей информационных технологий, IT-сектора является одним из самых важных приоритетов в экономической политике, поскольку ИТ - это сфера будущего, которая мультипликативным эффектом покрывает все остальные отрасли, позволяет им двигаться вперед.

В награждении победителей соревнований принял участие врио заместителя председателя правительства Самарской области - руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

"Информационная безопасность сегодня особо актуальна, государство и бизнес очень нуждаются в высококвалифицированных кадрах. Спрос будет расти и в перспективе. Проведение такого рода мероприятий как "Кибер Код" для студентов ссузов и вузов - это хорошее подспорье в развитии кадрового потенциала Самарской области. Оно позволяет ребятам изучить практическую составляющую программирования и защиты информации, а формат командной работы - развить ключевые навыки для будущей работы в ИТ-компании", - отметил руководитель департамента.

Как рассказал первый проректор ПГУТИ Алексей Салмин, соревнования "Кибер Код" проводятся ежегодно, интерес со стороны студентов к ним с каждым годов возрастает. "В этом году мы сделали акцент на информационную направленность. Если в прошлом году это была кибербезопасность, то в этом году задания немного усложнили: добавили аналитику, элементы программирования, информационных сетей. Уникальность соревнований - это задания, которые составляем совместно с ИТ-компаниями. Это практикоориентированные задачи, с которыми сталкиваются реальные специалисты", - поделился представитель вуза.

По итогам соревнований "Кибер Код 2024" призовые места заняли команды PolyCTF (Санкт-Петербургский политехнический университет), DSTU (Донской государственный технический университет) и "#Феи" (Волгоградский государственный университет). Призеры, победители и участники были награждены дипломами, подарками и сертификатами.

О своих впечатлениях рассказал Глеб Гранкин, студент второго курса Санкт-Петербургского политехнического университета: "Моя команда заняла первое место. Думаю, это не везенье, а результат долгой и усердной работы. Мы участвуем в подобных мероприятиях уже не первый год. Важно не бояться и участвовать. Соревнования - это всегда возможность прокачать себя, укрепиться в работе в команде. Только так можно чего-то достичь".

Гид потребителя

Последние комментарии

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Фото на сайте

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3