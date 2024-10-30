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Во Дворце культуры "Тольяттиазот" открылся обновленный спортивный зал

ТОЛЬЯТТИ. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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При поддержке ТОАЗа во Дворце культуры (ДК) "Тольяттиазот" завершился капитальный ремонт спортивного зала. На открытии состоялось символическое шествие всех корпоративных команд "Тольяттиазота", которые выступают под флагами предприятия в соревнованиях различного уровня. Мастер-классы продемонстрировали баскетболисты, волейболисты, футболисты, игроки настольного тенниса, шахматисты, гиревики и дартсмены.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Масштабные ремонтные работы в зале спорткомплекса ДК начались в августе 2024 года. За это время на объекте были полностью заменены системы электропроводки, освещения и вентиляции. Обновление инженерных сетей позволило создать комфортный микроклимат для занятий спортом.

Отдельное внимание было уделено напольному покрытию - здесь уложен профессиональный паркет из массива гевеи (особого сорта древесины, обладающей повышенной прочностью и эластичностью). Паркет идеально подходит для проведения профессиональных соревнований по баскетболу и волейболу.

Стены спортивного зала отштукатурены и покрашены, балконы для зрителей полностью отремонтированы, появилось новое мультимедийное табло, отвечающее современным цифровым требованиям.

"ТОАЗ предоставляет возможность для занятий спортом как сотрудникам, так и всем жителям города. Полностью преобразившийся спортзал поможет раскрыть свои таланты каждому. Уверены, что он станет не только отличной тренировочной базой, но и местом ярких побед и мощных достижений", - рассказала директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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