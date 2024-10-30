Во Дворце культуры "Тольяттиазот" открылся обновленный спортивный зал

При поддержке ТОАЗа во Дворце культуры (ДК) "Тольяттиазот" завершился капитальный ремонт спортивного зала. На открытии состоялось символическое шествие всех корпоративных команд "Тольяттиазота", которые выступают под флагами предприятия в соревнованиях различного уровня. Мастер-классы продемонстрировали баскетболисты, волейболисты, футболисты, игроки настольного тенниса, шахматисты, гиревики и дартсмены.
Масштабные ремонтные работы в зале спорткомплекса ДК начались в августе 2024 года. За это время на объекте были полностью заменены системы электропроводки, освещения и вентиляции. Обновление инженерных сетей позволило создать комфортный микроклимат для занятий спортом.
Отдельное внимание было уделено напольному покрытию - здесь уложен профессиональный паркет из массива гевеи (особого сорта древесины, обладающей повышенной прочностью и эластичностью). Паркет идеально подходит для проведения профессиональных соревнований по баскетболу и волейболу.
Стены спортивного зала отштукатурены и покрашены, балконы для зрителей полностью отремонтированы, появилось новое мультимедийное табло, отвечающее современным цифровым требованиям.
"ТОАЗ предоставляет возможность для занятий спортом как сотрудникам, так и всем жителям города. Полностью преобразившийся спортзал поможет раскрыть свои таланты каждому. Уверены, что он станет не только отличной тренировочной базой, но и местом ярких побед и мощных достижений", - рассказала директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.