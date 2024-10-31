В Самаре определили лучших дежурных электромонтёров

Подведены итоги корпоративного конкурса профессионального мастерства ПАО "Т Плюс". В тройку сильнейших дежурных электромонтёров Холдинга вошли представители Оренбургского, Мордовского и Самарского филиалов.

Соревнования традиционно прошли на базе Самарского учебно-курсового комбината. За звание лучшего сразились работники из 14 филиалов компании от Екатеринбурга до Владимира, от Саратова до республики Коми. Все они уже стали победителями региональных этапов.

За два дня участники соревнований преодолели пять этапов оценки профессиональной подготовки, как теоретических, так и практических. Судьи оценивали знания нормативно-технической документации и правил допуска рабочих для производства ремонтных работ, умение производить оперативные переключения в распределительных устройствах электростанций, контролировать состояние релейной защиты, параметров электросетей. Одним из ключевых этапов традиционно стало оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве.

"Специальность электромонтёра — одна из ключевых на электростанции: от их уровня знаний и навыков во многом зависит надёжность и безаварийность работы ТЭЦ. Подобные соревнования являются уникальной площадкой для обмена опытом и важной частью корпоративной системы повышения уровня профессиональной подготовки", — отметил главный инженер Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Сергей Сабитов.

По итогам соревнований первое место завоевал дежурный электромонтёр Каргалинской ТЭЦ (Оренбургский филиал) Кирилл Иванов. На втором месте — представитель Мордовского филиала Евгений Костин. Замыкает тройку лидеров сотрудник Новокуйбышевской ТЭЦ-1 (Самарский филиал) Данис Султанов.