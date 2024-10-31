В Самаре определили лучших дежурных электромонтёров

Подведены итоги корпоративного конкурса профессионального мастерства ПАО "Т Плюс". В тройку сильнейших дежурных электромонтёров Холдинга вошли представители Оренбургского, Мордовского и Самарского филиалов.
Соревнования традиционно прошли на базе Самарского учебно-курсового комбината. За звание лучшего сразились работники из 14 филиалов компании от Екатеринбурга до Владимира, от Саратова до республики Коми. Все они уже стали победителями региональных этапов.
За два дня участники соревнований преодолели пять этапов оценки профессиональной подготовки, как теоретических, так и практических. Судьи оценивали знания нормативно-технической документации и правил допуска рабочих для производства ремонтных работ, умение производить оперативные переключения в распределительных устройствах электростанций, контролировать состояние релейной защиты, параметров электросетей. Одним из ключевых этапов традиционно стало оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве.
"Специальность электромонтёра — одна из ключевых на электростанции: от их уровня знаний и навыков во многом зависит надёжность и безаварийность работы ТЭЦ. Подобные соревнования являются уникальной площадкой для обмена опытом и важной частью корпоративной системы повышения уровня профессиональной подготовки", — отметил главный инженер Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Сергей Сабитов.
По итогам соревнований первое место завоевал дежурный электромонтёр Каргалинской ТЭЦ (Оренбургский филиал) Кирилл Иванов. На втором месте — представитель Мордовского филиала Евгений Костин. Замыкает тройку лидеров сотрудник Новокуйбышевской ТЭЦ-1 (Самарский филиал) Данис Султанов.
Последние комментарии
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.