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Туризм Общество

Изменилось расписание экскурсий на гору Стрельная

ЖИГУЛЕВСК. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 5 ноября в связи с сокращением длины светового дня и изменением погодных условий экскурсионный маршрут "Стрельная гора" в Жигулевском заповеднике сменил свой режим работы.

В будние дни экскурсии не проводятся.

В выходные и праздничные дни экскурсии проводятся каждые полтора часа (10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00).

При ухудшении погодных условий работа экскурсионного маршрута будет приостановлена.

Оформить пропуск на экскурсионные маршруты можно по ссылке.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

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