Изменилось расписание экскурсий на гору Стрельная

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С 5 ноября в связи с сокращением длины светового дня и изменением погодных условий экскурсионный маршрут "Стрельная гора" в Жигулевском заповеднике сменил свой режим работы.