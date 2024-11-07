Изменилось расписание экскурсий на гору Стрельная

С 5 ноября в связи с сокращением длины светового дня и изменением погодных условий экскурсионный маршрут "Стрельная гора" в Жигулевском заповеднике сменил свой режим работы.
В будние дни экскурсии не проводятся.
В выходные и праздничные дни экскурсии проводятся каждые полтора часа (10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00).
При ухудшении погодных условий работа экскурсионного маршрута будет приостановлена.
Оформить пропуск на экскурсионные маршруты можно по ссылке.
Последние комментарии
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....