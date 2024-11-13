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ИТ Транспорт и связь

МТС снова признана лидером цифровой безопасности

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитики компании компании Jʼson Partners Consulting назвали лидеров цифровой безопасности на основе ежегодного исследования крупнейших российских экосистем и операторов связи. По итогам сравнения функциональности и полноты решений цифровой защиты пользователей первое место в рейтинге заняла компания МТС.

Фото: предоставлено МТС

Таким образом МТС признается лидером цифровой безопасности уже во второй год подряд. В исследовании также участвовали решения по безопасности от Яндекса, Сбера, Т-банка и VK. Отмечается, что российские цифровые компании активно запускают специализированные сервисы для борьбы с телефонными мошенниками и утечками данных. Например, в МТС работает функция, когда искусственный интеллект предупреждает абонента о возможном звонке мошенника. У МТС, Сбера и t2 есть опция, которая позволяет отслеживать данные абонента при утечке в сеть и давать рекомендации по предотвращению таких ситуаций.

По данным опроса ВЦИОМ, 67% россиян за последние полгода-год сталкивались с телефонными и цифровыми мошенниками. Поэтому сервисы цифровой защиты пользуются высоким интересом и со стороны пользователей, и со стороны разработчиков, которые быстро добавляют новые возможности, обеспечивающие защиту личных данных.

"Заметно выросла популярность сервиса МТС "Защитник". Только за летние месяцы антиспам-решения МТС заблокировали около 18 миллионов нежелательных звонков. Абоненты не отвлекаются на то, чтобы отвечать на незнакомые номера телефонов и не вступают в диалог в том числе с мошенниками. Высокую эффективность этого сервиса подтверждают необходимые тесты, эксперты, а также сами пользователи", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

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