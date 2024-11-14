IT продукты дочерней компании ВСК получили сразу две премии на конкурсе лучших кейсов автоматизации управления и учета

Дочерняя IT-компания Страхового Дома ВСК — Икс-Игрек-Зет Автоматизация — получила сразу две премии в рамках международного конкурса лучших проектов корпоративной автоматизации управления и учета "1С: Проект года". Первую за внедрение автоматизированной системы производственной безопасности для "Сетевой компании", вторую — за автоматизацию процессов управления системы материально-технического обеспечения для Группы "Татнефть".

Проект "1С: Производственная безопасность. Комплексная" для "Сетевой компании" "Сетевая компания" Республики Татарстан — одно из крупнейших предприятий энергетической отрасли РФ, основанное в 2001 году, и входящее в топ-10 крупнейших электросетевых организаций страны.

Целью Икс-Игрек-Зет Автоматизация была реализация проекта по автоматизации процессов охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также охраны окружающей среды для "Сетевой компании". Изначально в большинстве подразделений предприятия использовались разрозненные системы или обычные Excel-таблицы, около 80% бизнес-процессов охраны труда и производственного контроля не были автоматизированы. С целью повышения оперативности управления процессами технической инспекции был реализован модуль по учёту аварий на объектах электроэнергетики, реализованы девять интеграционных сервисов, которые обеспечили получение актуальных оперативных данных в одном информационном пространстве. Также был внедрен модуль "Лесопользователь", который упростил взаимодействие предприятия с государственными системами. Автоматизация коснулась и учета рабочих мест, где были классифицированы условия труда и требования к ним. Кроме того, была разработана матрица профессиональных рисков, адаптированная под специфику компании. Как результат — проект автоматизации охраны труда и промышленной безопасности в "Сетевой компании" позволил повысить оперативность управления процессами производственной безопасности, унифицировать процессы охраны труда и производственного контроля, минимизировать риски наложения штрафных санкций от контролирующих органов за несоответствие требованиям действующего законодательства, повысить прозрачность операционных процессов.

Автоматизация процессов управления материально-технического снабжения (МТО) Группы "Татнефть" на платформе 1С.

"Татнефть" — один из крупнейших вертикально-интегрированных холдингов, в составе которого функционирует более 20 бизнес-направлений, трудится более 80 тысяч сотрудников. Это сильная и эффективная команда, объединенная общей миссией, культурным кодом, ценностями, общей энергией настоящего и будущего.

В качестве основного флагманского программного продукта была выбрана "1С: ERP Управление предприятием". Чтобы снизить нагрузку на систему, проектная команда решила разделить функционал, касающийся процессов МТО, и частично реализовать его в "1С: Управление торговлей". В ходе проекта определились ключевые задачи: доработать необходимый функционал и адаптировать системы под текущие потребности бизнеса. Требовалось разработать справочники и документы, отчеты и печатные формы, выполнить разработку интеграций со смежными системами и миграцию данных.

Проект реализовывался в несколько этапов — обследование, формирование типовой конфигурации систем и загрузка данных, запуск процессов, адаптация под отраслевую специфику предприятия, а также интеграция и дальнейшее развитие. Параллельно решались задачи по настройке решений и их интеграция с "1С: MDM" (управление НСИ), системой управления инвестиционной деятельностью (АСУ ИД) и HR-системой. На каждом этапе работала объединенная команда специалистов ООО "ТатИТнефть" (ИТ-подразделения Группы "Татнефть"), "1С-Рарус Казань" и "Икс-Игрек-Зет Автоматизация".

Как результат — в системе настроено автоматическое формирование заказов поставщику по потребностям с отображением имеющегося товара на складах, годовое и оперативное планирование закупок ТМЦ, проводится конкурсная процедура в части материалов, необходимых для организации производственного процесса добычи нефти и газа. Насчитывается более 500 000 позиций номенклатур. Загружено более 130 складов. Создано 1545 прайс-листов, среди которых — отдельный прайс-лист на собственную продукцию Группы "Татнефть" и прайс с остатками на складах.

"Рынок отечественного ПО растет динамичными темпами — в 2023 году он увеличился на 12%, а к 2028 году этот показатель может достигнуть 13-15% в год. Мы видим спрос на отечественные решения во всех сферах бизнеса, особенно в сегменте ТЭК. Мы активно работаем в данном направлении, создавая гибкие и эффективные продукты для российских предприятий. И для нас очень ценна такая высокая оценка экспертного сообщества", — отметил Наиль Хузятов, генеральный директор Икс-Игрек-Зет Автоматизация, дочерней компании Страхового Дома ВСК.