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ИТ Транспорт и связь

Компания Directum увеличила использование ресурсов в Т1 Облако на 60%

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания Directum, разработчик интеллектуальных решений для управления цифровыми процессами и документами, на 60% увеличила использование ресурсов в Т1 Облако за счет подключения новых клиентов и перевода текущих заказчиков в облако. Сейчас более 400 клиентов пользуются системами, размещенными у российского облачного провайдера.

С 2022 года Directum разворачивает свои продукты в виртуальной инфраструктуре Т1 Облако: пользователи имеют доступ к необходимым онлайн-сервисам в режиме 24/7 вне зависимости от количества одновременных подключений и объема обрабатываемой информации.

Среди преимуществ облачного сервиса Directum на базе технологий Т1 Облако: быстрая адаптация системы под потребности сотрудников и рыночные изменения, ускоренное тестирование новых инструментов, простота перехода — развертывание в облаке занимает несколько часов и не требует привлечения ИТ-специалистов заказчика.

Обработка информации осуществляется в безопасной среде. Надежность и отказоустойчивость Т1 Облако — 99,95%. Виртуальная инфраструктура соответствует ГОСТ Р 57580.1-2017 по первому усиленному уровню защиты данных и законам 152-ФЗ и 187-ФЗ по наивысшим уровням защищенности. Настройкой и поддержкой продуктов занимается компания Directum. На стороне облачного провайдера — постоянное обновление, гарантия надежности и непрерывного доступа к системам.

"За последние несколько лет мы значительно увеличили потребление ИТ-ресурсов, расширили клиентскую базу и набор предлагаемых нами инструментов. Развитие бизнеса требует модернизации инфраструктуры. С Т1 Облако мы последовательно повышаем уровень защищенности и производительность наших систем. Directum уверенно справляется с пиковыми нагрузками, а в случае необходимости пользователи получают дополнительные возможности облачных сервисов в течение нескольких часов", — отметил Дмитрий Князев, руководитель направления по развитию ИТ-инфраструктуры компании Directum.

"С ростом доверия к облачным технологиям и необходимостью гибкого и быстрого масштабирования вычислительных ресурсов такие лидеры рынка цифровизации бизнес-процессов, как Directum, все чаще делают выбор в пользу перевода своих клиентов в облако. На протяжении нескольких лет Т1 Облако является партнером компании и предоставляет надежную и безопасную облачную инфраструктуру с набором готовых сервисов для эффективного управления процессами, которая помогает бизнесу в цифровой трансформации", — прокомментировал Георгий Джабиев, директор по развитию Т1 Облако.

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