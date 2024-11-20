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Дмитрий Харитонов, Холдинг Т1: Аэрокосмическая отрасль — генератор прорывных технологий

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве проходит XI Международная неделя авиакосмических технологий Aerospace Science Week 2024. В рамках ее первого дня Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора Холдинга Т1, принял участие в пленарной сессии "Искусственный интеллект в авиации и космонавтике", где эксперты поделились видением инженерного дела будущего, а также рассказали, как ИИ изменит аэрокосмическую отрасль.

Рассказывая о перспективах развития сервисов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), Дмитрий Харитонов отметил востребованность решений для обработки спутниковых данных. Он подчеркнул, что аэрокосмическая отрасль является одним из генераторов прорывных технологий и задает тренды для других наукоемких рынков. Также спикер поделился опытом применения искусственного интеллекта в обработке данных ДЗЗ на примере решений, разработанных в Центре компетенций аэрокосмических технологий Т1, — сервиса для мониторинга объектов недвижимости, а также цифровой платформы "Пиктерра" для поддержки принятия управленческих решений в АПК.

"Мы видим большой потенциал в использовании ИИ для обработки данных аэрокосмических систем. В портфеле Холдинга Т1 есть подобные решения, одно из которых предназначено для мониторинга инфраструктурных и залоговых объектов и уже внедрено ВТБ. Искусственный интеллект применяется и в нашей платформе "Пиктерра", помогая агроспециалистам анализировать показания метеорологических и мультиспектральных спутников. Для развития подобных сервисов мы уделяем особое внимание расширению собственной наземной космической инфраструктуры", — прокомментировал Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора Холдинга Т1.

В сессии также приняли участие ректор МАИ Михаил Погосян, директор ИСП РАН Арутюн Аветисян, генеральный конструктор — заместитель генерального директора ПАО "ОАК" Сергей Коротков и представители Пекинского университета авиации и космонавтики — директор института энергетики и двигателестроения Янь Сяоцзюнь и заведующий кафедрой авиационных двигателей Ши Доци.

XI Международная неделя авиакосмических технологий Aerospace Science Week проходит в Москве с 18 до 22 ноября. Деловая программа посвящена развитию и применению новейших технологий в авиационной и космической отраслях.

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