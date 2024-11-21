В Тольятти продан с торгов недострой у стадиона "Труд"

Определился победитель торгов по продаже недостроенного спортивно-оздоровительного комплекса на стадионе "Труд" в Тольятти. На объект банкротящегося АО "Волгоцеммаш" претендует ООО "Победа-Агро".

Компания стала единственным участником торгов, и лот достанется ей за начальную цену - 12 млн рублей.

Готовность недостроенного здания составляет 59%. Вместе с ним реализован земельный участок площадью 6,6 тыс. кв. метров. В связи со смертельными ЧП на объекте недострой недавно был законсервирован.

Новый потенциальный собственник здания и участка - ООО "Победа-Агро", по информации ИАС Seldon.Basis, зарегистрирован в Ставропольском районе, в с. Ташла, в 2014 году. Компания ведет агробизнес в Самарской области: выращивает зерновые, масличные культуры. Выручка в 2023 г. составила 335,36 млн руб., чистая прибыль - 17,36 млн рублей. Уставный капитал - 200 тыс. рублей.

Владеет ООО "Победа-Агро" Александр Кутерев, которому также принадлежат ООО ТД "Карат", ООО "Победа-Агро", ООО "Победа-Агрохим" и другие предприятия. В 2022 г. "Победа-Агро" участвовала в торгах по продаже имущества АО "Тольяттинская птицефабрика", однако победителем была признана другая компания.