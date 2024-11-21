В Тольятти продан с торгов недострой у стадиона "Труд"

Определился победитель торгов по продаже недостроенного спортивно-оздоровительного комплекса на стадионе "Труд" в Тольятти. На объект банкротящегося АО "Волгоцеммаш" претендует ООО "Победа-Агро".
Компания стала единственным участником торгов, и лот достанется ей за начальную цену - 12 млн рублей.
Готовность недостроенного здания составляет 59%. Вместе с ним реализован земельный участок площадью 6,6 тыс. кв. метров. В связи со смертельными ЧП на объекте недострой недавно был законсервирован.
Новый потенциальный собственник здания и участка - ООО "Победа-Агро", по информации ИАС Seldon.Basis, зарегистрирован в Ставропольском районе, в с. Ташла, в 2014 году. Компания ведет агробизнес в Самарской области: выращивает зерновые, масличные культуры. Выручка в 2023 г. составила 335,36 млн руб., чистая прибыль - 17,36 млн рублей. Уставный капитал - 200 тыс. рублей.
Владеет ООО "Победа-Агро" Александр Кутерев, которому также принадлежат ООО ТД "Карат", ООО "Победа-Агро", ООО "Победа-Агрохим" и другие предприятия. В 2022 г. "Победа-Агро" участвовала в торгах по продаже имущества АО "Тольяттинская птицефабрика", однако победителем была признана другая компания.
Последние комментарии
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!