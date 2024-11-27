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В Сбере начали разрабатывать платформу для эффективной работы исследователей с искусственным интеллектом

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для создания специальной облачной платформы, которая поможет развивать науку, в Сбере открыли новое подразделение — центр "AI для науки".

Новое структурное подразделение — центр "AI для науки" — появилось в Сбере. В центре будут разрабатывать платформу искусственного интеллекта (AI) для научных исследований в химии, физике, биологии и других науках. Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Андрей Белевцев в день старта IV Конгресса молодых ученых.

На первом этапе сотрудники центра определят ландшафт научной деятельности и области, в которых внедрение AI принесёт наибольшую пользу. А также систематизируют навыки, которыми должна обладать AI-система, помогающая учёным заниматься наукой. Чтобы нейросеть выработала навыки научного мышления, к работе подключатся команды, которые занимаются обучением нейросетевой модели GigaChat. Центр будет активно сотрудничать с ведущими научными организациями и университетами страны. Новую структуру возглавил Алексей Шпильман — признанный профессионал в области прикладного искусственного интеллекта.

"Наша цель — создать AI-инструмент, который кратно усилит исследователей не только внутри Сбера, но и во всей стране. Это поможет отечественным учёным чаще совершать открытия и прорывы — как в фундаментальной, так и в прикладной науке", — прокомментировал событие Андрей Белевцев.

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