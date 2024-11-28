16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Житель Самары лишился автомобиля за долги за тепло "Т Плюс" провела урок безопасности тепла для гостей "Лада-Арены" в Тольятти Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт Мэрия Самары выделила 1,58 млрд рублей на содержание дорог на шесть месяцев Рядом с самарской Третьяковкой появится 16-метровая елка

ЖКХ и благоустройство Общество

Житель Самары лишился автомобиля за долги за тепло

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках мероприятий по исполнительному производству сотрудники ГИБДД задержали автомобиль Kia Rio, принадлежащий клиенту Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс". Житель Промышленного района не оплатил за отопление и горячее водоснабжение 172 тысяч рублей.

Машина была изъята на одной из автодорог Самары и направлена в отдел судебных приставов Промышленного района. Её владелец числится в базе данных злостных неплательщиков: помимо долгов перед энергетиками гражданин имеет неурегулированные обязательства перед Федеральной налоговой службой. Примечательно, что два года назад этот клиент уже лишался своей машины за долги перед самарскими энергетиками.

"На данный момент автомобиль арестован и находится на штрафстоянке энергокомпании. После ареста машины у владельца есть 5 дней, чтобы погасить задолженность за тепло. Если он этого не сделает, автомобиль выставят на торги. Средства, полученные с реализации, будут распределяться по всем кредиторам, в том числе для оплаты счетов за отопление", — отметила директор по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Алина Ахсарова.

Энергетики призывают клиентов компании своевременно и в полном размере оплачивать тепловую энергию.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Галина Волга. Васькова 02 ноября 2024 08:42 В Самаре увеличат предельный тариф на отопление

Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут

Александр Калинов 29 октября 2024 12:15 Объекты "Т Плюс" посетил и.о. главы Самары Иван Носков

"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?

Александр Калинов 25 октября 2024 12:51 Михаил Захаров, "ЭкоСтройРесурс": "Передаем новому регоператору отлаженный механизм"

если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1