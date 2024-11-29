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ИТ-холдинг Т1 и МГТУ им. Н. Э. Баумана будут развивать совместные образовательные проекты На Авито появилась возможность подтвердить собственность на автомобиль через Госуслуги Платформа "Сфера" представила набор CI/CD-инструментов для разработчиков 1С В Сбере начали разрабатывать платформу для эффективной работы исследователей с искусственным интеллектом Т1 ИИ — лучший партнер Arenadata

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ИТ-холдинг Т1 и МГТУ им. Н. Э. Баумана будут развивать совместные образовательные проекты

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На конференции "Импульс Т1" ИТ-холдинг Т1, один из лидеров российского рынка технологий, и Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, ведущий технический вуз, и заключили соглашение о сотрудничестве.

Партнерство будет сфокусировано на совместных научно-исследовательских инициативах, а также подготовке кадров. Объединение опыта и компетенций ведущего технического вуза и одного из лидеров российского рынка технологий позволит трансформировать подходы к подготовке научных и инженерных кадров в сфере информационных технологий и инфраструктуры, а также разработать практики по применению новых технологий и продуктов для ИТ-рынка.

"Для Т1 это сотрудничество открывает новые перспективы как в области подготовки кадров, так и в разработке совместных проектов. Мы убеждены, что тесная связь академической науки и бизнеса поспособствует развитию российской инженерной школы и позволит укрепить позиции страны на международном ИТ-рынке. Наше сотрудничество с Бауманским университетом станет важным шагом к достижению этих целей", — подчеркнул Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1.

Следующим этапом в развитии отношений будет проведение совместной стратегической сессии для проработки направлений будущего Центра инженерных компетенций. Его создание — одна из основных стратегических инициатив по направлению "Инженерное образование" Стратегии развития Бауманского университета до 2030 года, одобренной в Правительстве Российской Федерации. Инициатива направлена на трансформацию инженерного образования в России совместно с индустриальными партнерами, она позволит обеспечить опережающую подготовку инженерных команд в целях достижения технологического лидерства.

"Мы стремимся быть системообразующим университетом в инженерном образовании. Данное соглашение — это следующий шаг реализации наших инициатив, обозначенных в Стратегии. Для нас важно, что представители бизнеса не просто видят, что мы развиваемся, а готовы активно участвовать в создании будущего — наших инженеров", — заявил Андрей Пролетарский, руководитель Научно-учебного комплекса "Информатика и системы управления" Бауманского университета.

Отдельно Андрей Пролетарский подчеркнул, что для Бауманки вовлечение индустриальных партнеров в подготовку инженерных команд и разработку новых продуктов на принципах партнерства и равноправия для кадрового и научного обеспечения технологического лидерства в Российской Федерации является одним из ключевых аспектов реализации Стратегии развития до 2030 года.

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