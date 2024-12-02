Эксперты назвали драйверы развития технологического лидерства России

В Москве на конференции "Импульс Т1" представители госсектора, бизнеса и науки обсудили, какие инновационные идеи и технологии станут драйверами для укрепления суверенитета страны. Организатором мероприятия выступил один из лидеров российского ИТ-рынка Холдинг Т1.

Центральным событием деловой программы форума стала пленарная дискуссия "Моделируй будущее". Участники сессии назвали наиболее перспективные направления цифрового развития и обсудили технологии, которые усилят позиции страны на глобальной арене. В рамках дискуссии также были затронуты вопросы создания благоприятных условий для бизнеса и роста национальных высокотехнологичных компаний, способных занять лидирующие позиции на рынке.

Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ, рассказал о роли технологий в развитии финансового сектора и трендах финтеха будущего.

"Главным драйвером развития цифровых решений является потребность в обеспечении технологического суверенитета страны. Важную роль в этом процессе играют новые прорывные технологии. Искусственный интеллект, уже получивший мощное развитие, открывает множество возможностей для бизнеса, и будет все больше применяться финансовыми организациями. Унификация финтех-сервисов и внедрение систем OpenAPI позволит собрать все банковские услуги в одном приложении. Ведущие банки также держат курс на реализацию операций в цифровом рубле, в том числе и для упрощения трансграничных переводов. Применение цифровой валюты сделает услуги, которые ранее могли себе позволить только крупные игроки рынка, доступными для всех пользователей банковских сервисов", — рассказал Вадим Кулик.

Евгений Абакумов, директор по информационной инфраструктуре госкорпорации "Росатом", поделился опытом реализации масштабных инженерных идей в одной из крупнейших компаний страны.

"Сегодня "Росатом" развивает более 80 бизнес-направлений, включая ветро- и водородную энергетику, электромобильность, продукты и услуги для нефтегазовой отрасли, международную логистику, цифровые продукты, ядерную медицину и многое другое. В этих областях мы реализуем инновационные проекты и внедряем современные отечественные решения в производственные процессы. Вместе с тем во главе цифровой трансформации стоит важная задача — обеспечение технологической независимости атомной отрасли и страны в целом. Здесь особенно важна синхронизация как отдельных отраслей промышленности, таких как радио- и микроэлектроника, а также взаимодействие участников рынка и сотрудничество между бизнесом, государством и научными учреждениями", — отметил Евгений Абакумов.

Дискуссию продолжил Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1, рассказав о том, как крупные ИТ-компании способствуют цифровой трансформации промышленности и создают новые решения для отрасли. Эксперт выделил наиболее перспективные технологические тренды и привел примеры инициатив и разработок Т1 для реального сектора экономики и банковской сферы.

"Мы развиваем технологии, способные оказать значительное влияние не только на будущее отечественной ИТ-индустрии, но и на страну в целом. Т1 видит большие перспективы в применении искусственного интеллекта, создании продуктов для промышленности, способных заменить решения ушедших вендоров. При этом главный актив ведущих российских компаний — талантливые люди, постоянно стремящиеся к развитию и поиску больших идей. Благодаря мотивированным инженерам будущего у нас есть возможность реализовать самые смелые и масштабные проекты и создавать инновационные решения", — добавил Алексей Фетисов.

Наталья Касперская, президент ГК "InfoWatch", председатель правления АРПП "Отечественный софт", отметила, что фундаментальными основами технологического лидерства являются наличие суверенных разработок с высоким уровнем информационной безопасности и эффективная политика удержания кадров.

"Обеспечение цифрового суверенитета начинается с построения прочного фундамента. Прежде всего это собственные технологии, создание которых является стратегической задачей государства. Суверенная разработка позволит не только использовать наложенные методы защиты, которые имеют ограниченные возможности, но и закладывать ИБ-решения в контур систем непосредственно на этапе их построения. Кроме того, необходимы комплексные меры для удержания перспективных кадров. Высокую эффективность уже показала льготная ипотека, но также эта задача должна решаться в плоскости трудоустройства, обеспечить которое может взаимодействие вузов и бизнеса", — прокомментировала Наталья Касперская.

Алексей Паламарчук, генеральный директор NtechLab (НТЕХ ЛАБ), отметил, что опасения, связанные с внедрением решений с использованием искусственного интеллекта и видеоаналитики, преувеличены. По словам эксперта, для обеспечения безопасности хранения информации проводится активная работа по предотвращению противоправных действий, а персональные данные в государственных и коммерческих системах защищены технически и на законодательном уровне.

"Очевидно, что в настоящее время разработки в сфере ИИ переходят в новую стадию практического применения — особенно сейчас, когда на первый план встают вопросы прикладной ценности создаваемых решений. В ближайшее время будут востребованы инструменты, которые отвечают на один из трех запросов: позволяют экономить используемые ресурсы, сокращают временные затраты или повышают прибыль. Этот подход применим к любой организации вне зависимости от сферы деятельности — будь то государственные и муниципальные учреждения или коммерческие компании", — добавил Алексей Паламарчук.

В завершение дискуссии Михаил Асланович Погосян, ректор МАИ, рассказал о роли образовательных учреждений в подготовке специалистов будущего, отметив, что современный инженер больших идей должен сочетать в себе черты ученого и творца:

"Современные космические решения, многоспутниковые группировки и системы связи должны определять направления технологического лидерства страны. Задача университетов — быть центром передовых исследований и разработок, но ключевым ресурсом, способным обеспечить прорыв, остаются кадры. Важнейшей задачей является повышение квалификаций специалистов ИТ-индустрии — без фундаментальной подготовки новых талантов невозможно движение вперед. Молодое поколение инженеров хочет решать перспективные задачи и работать в единой цифровой среде, поэтому нужно не бояться ставить амбициозные цели, которые выведут страну на новый уровень технологий", — отметил спикер.

Конференция "Импульс Т1" — цикл ежегодных мероприятий, которые проходят в городах, оказывающих значительное влияние на масштабирование и развитие российской ИТ-индустрии. В прошлом году событие состоялось в Новосибирске, Томске, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Санкт-Петербурге и Москве. В 2024 г. "Импульс Т1" прошел в пяти городах России и впервые за пределами страны — в Беларуси. ИТ-форум, завершающий цикл мероприятий в текущем году, состоялся в Москве уже во второй раз и собрал более 1500 участников.