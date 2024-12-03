Дата-сонификация, нейроэксперименты и ИИ-тренажеры: как прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

29 ноября в Москве завершилась заключительная конференция серии ежегодных мероприятий ИТ-холдинга Т1 — "Импульс Т1". В 2024 году проект охватил шесть крупнейших городов России и Беларуси: Минск, Ижевск, Нижний Новгород, Самару, Санкт-Петербург и Москву, собрав в общей сложности более 7,5 тысяч участников.

Тема этого года — "Инженеры больших идей" — объединила создателей технологических продуктов, ученых и разработчиков. Первый день "Импульса Т1" во всех городах был посвящен хакатонам, собравшим более 180 команд. Участники работали над актуальными задачами бизнеса: создавали систему взаимодействия с цифровым ассистентом, разрабатывали решения для автоматизации документооборота, реализовывали платформы для повышения эффективности рекрутинговых процессов.

Второй день мероприятий собрал ведущих экспертов отрасли на пленарных сессиях в разных городах — суммарно участники конференции посетили более 80 секций и докладов, разделенных на три тематических трека: "Инженеры", "Ученые" и "Творцы". Представители ВТБ, ИТ-холдинга Т1, ГК "Росатом", InfoWatch, NtechLab, BIOCAD, Университета ИТМО, СПбГУТ и других технологических и ИТ-компаний, а также вузов и научных сообществ рассказали о формуле создания "большой идеи" и о том, как технологии помогают решать актуальные проблемы в промышленном секторе, медицине, дизайне и повседневной жизни.

В этом году на московской конференции организаторы представили ИИ-тренажер собеседований, разработанный совместно с компанией Geecko. Основанный на анализе более 20 тысяч интервью, он изучает ответы на вопросы: оценивает технические компетенции и гибкие навыки и предлагает рекомендации по каждому ответу пользователя.

В ходе "Импульса Т1" прошел ряд научно-технологических экспериментов. Так, в Москве представили саунд-арт проект, в рамках которого посетителям удалось прослушать звуковые композиции, отражающие атмосферу каждого из городов присутствия конференции. Технология дата-сонификации преобразовала данные из локаций ИТ-хабов в электронную музыку. На стенде также продемонстрировали визуализацию этих треков.

Кроме того, совместно с биотех-лабораторией Neiry на территории Хлебозавода № 9 провели нейроэксперимент на стыке искусства и технологий. С помощью специального гаджета сравнили мозговую активность представителей творческих и технических профессий во время разных занятий, привычных для их рода деятельности. Эксперимент показал максимальную концентрацию внимания у участников во время программирования и рисования. Присутствие же зрителей повышало стресс у художников, но не влияло на программистов. Медитация и музыка способствовали расслаблению обоих участников.

На заключительном мероприятии в Москве Холдинг Т1 объявил о старте сотрудничества с МГТУ им. Н. Э. Баумана. Студенты смогут пройти практику в компаниях ИТ-холдинга Т1, работая над реальными задачами и применяя теоретические знания на практике. Кроме того, планируется создание и реализация научно-исследовательских инициатив, а также разработка практики по применению новых технологий и продуктов для ИТ-рынка.

"На фоне роста проектов по цифровизации увеличивается спрос на талантливых ИТ-специалистов — по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года он вырос на треть. Рынку крайне необходима площадка, где встречаются бизнес, молодые специалисты, исследователи. Наша конференция в 2024 году объединила более 7 тысяч человек в шести городах России и Беларуси, а число участников хакатона возросло до 600. Это в очередной раз доказывает тот факт, что тема технологического развития становится все более востребованной среди молодых специалистов", — отметил Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1.