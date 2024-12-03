16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дата-сонификация, нейроэксперименты и ИИ-тренажеры: как прошла ИТ-конференция "Импульс Т1" Вместе в цифровое будущее: "Ростелеком" определит лучших региональных ИТ-журналистов и блогеров Эксперты назвали драйверы развития технологического лидерства России Оптоволоконная связь: вчера, сегодня, завтра Квантовые коммуникации в России и в мире

ИТ Транспорт и связь

Дата-сонификация, нейроэксперименты и ИИ-тренажеры: как прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

29 ноября в Москве завершилась заключительная конференция серии ежегодных мероприятий ИТ-холдинга Т1 — "Импульс Т1". В 2024 году проект охватил шесть крупнейших городов России и Беларуси: Минск, Ижевск, Нижний Новгород, Самару, Санкт-Петербург и Москву, собрав в общей сложности более 7,5 тысяч участников.

Тема этого года — "Инженеры больших идей" — объединила создателей технологических продуктов, ученых и разработчиков. Первый день "Импульса Т1" во всех городах был посвящен хакатонам, собравшим более 180 команд. Участники работали над актуальными задачами бизнеса: создавали систему взаимодействия с цифровым ассистентом, разрабатывали решения для автоматизации документооборота, реализовывали платформы для повышения эффективности рекрутинговых процессов.

Второй день мероприятий собрал ведущих экспертов отрасли на пленарных сессиях в разных городах — суммарно участники конференции посетили более 80 секций и докладов, разделенных на три тематических трека: "Инженеры", "Ученые" и "Творцы". Представители ВТБ, ИТ-холдинга Т1, ГК "Росатом", InfoWatch, NtechLab, BIOCAD, Университета ИТМО, СПбГУТ и других технологических и ИТ-компаний, а также вузов и научных сообществ рассказали о формуле создания "большой идеи" и о том, как технологии помогают решать актуальные проблемы в промышленном секторе, медицине, дизайне и повседневной жизни.

В этом году на московской конференции организаторы представили ИИ-тренажер собеседований, разработанный совместно с компанией Geecko. Основанный на анализе более 20 тысяч интервью, он изучает ответы на вопросы: оценивает технические компетенции и гибкие навыки и предлагает рекомендации по каждому ответу пользователя.

В ходе "Импульса Т1" прошел ряд научно-технологических экспериментов. Так, в Москве представили саунд-арт проект, в рамках которого посетителям удалось прослушать звуковые композиции, отражающие атмосферу каждого из городов присутствия конференции. Технология дата-сонификации преобразовала данные из локаций ИТ-хабов в электронную музыку. На стенде также продемонстрировали визуализацию этих треков.

Кроме того, совместно с биотех-лабораторией Neiry на территории Хлебозавода № 9 провели нейроэксперимент на стыке искусства и технологий. С помощью специального гаджета сравнили мозговую активность представителей творческих и технических профессий во время разных занятий, привычных для их рода деятельности. Эксперимент показал максимальную концентрацию внимания у участников во время программирования и рисования. Присутствие же зрителей повышало стресс у художников, но не влияло на программистов. Медитация и музыка способствовали расслаблению обоих участников.

На заключительном мероприятии в Москве Холдинг Т1 объявил о старте сотрудничества с МГТУ им. Н. Э. Баумана. Студенты смогут пройти практику в компаниях ИТ-холдинга Т1, работая над реальными задачами и применяя теоретические знания на практике. Кроме того, планируется создание и реализация научно-исследовательских инициатив, а также разработка практики по применению новых технологий и продуктов для ИТ-рынка.

"На фоне роста проектов по цифровизации увеличивается спрос на талантливых ИТ-специалистов — по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года он вырос на треть. Рынку крайне необходима площадка, где встречаются бизнес, молодые специалисты, исследователи. Наша конференция в 2024 году объединила более 7 тысяч человек в шести городах России и Беларуси, а число участников хакатона возросло до 600. Это в очередной раз доказывает тот факт, что тема технологического развития становится все более востребованной среди молодых специалистов", — отметил Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5