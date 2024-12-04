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Т1 Интеграция и НОТА ЮНИОН — лауреаты премии TAdviser IT Prize

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Т1 Интеграция, один из лидеров рынка системной интеграции в России, и НОТА ЮНИОН, HR-платформа для автоматизации рекрутмента вендора НОТА (входит в ИТ-холдинг Т1), стали лауреатами национальной премии TAdviser IT Prize 2024. Награда ежегодно вручается за наиболее значимые для рынка отечественные ИТ-проекты и решения.

Т1 Интеграция стала победителем в номинации "Системный интегратор года". Одним из фокусных направлений работы компании в 2024 году стало развитие ИТ-продуктов для промышленности: представлен ПАК АСУ ТП "СИЛАРОН" для предприятий с непрерывным производством, а решение для высокотехнологичных отраслей — "Инженерный анализ Т1" вошло в реестр российского ПО Минцифры. Интегратор имеет большой опыт реализации комплексных проектов по импортозамещению, среди которых миграция на отечественные операционные системы, платформы виртуализации, системы виртуальных рабочих мест (VDI) и другие классы решений. Мультивендорной демолабораторией Т1 за последние 2 года реализовано свыше 140 проектов по тестированию российского ПО.

"Как эксперты по реализации цифровой трансформации крупнейших компаний и предприятий отечественной экономики, мы не просто осуществляем миграции на отечественные решения, а помогаем бизнесу выстраивать целостные и эффективные цифровые ландшафты, особенно актуальные в условиях импортозамещения. Осознавая потребности промышленности в российских программных и аппаратных системах, мы развиваем продуктовое направление для высокотехнологичных отраслей и непрерывного производства. Такой комплексный подход позволяет нам эффективно поддерживать бизнес в условиях высокой конкуренции и способствовать развитию технологического потенциала страны", — отметил Михаил Книгин, исполнительный директор Т1 Интеграция.

HR-платформа НОТА ЮНИОН стала обладателем премии в номинации "Автоматизация рекрутмента: решение года". Платформа оцифровывает весь путь подбора сотрудников, что позволяет экономить до 20% времени и финансовых затрат на поиск. Инструмент позволяет реализовать собственную логику взаимодействия с участниками процесса в единой системе, настраивать личный кабинет кандидата, а также создавать табличные отчеты под индивидуальные потребности. За счет развитой и гибкой функциональности HR-платформа значительно повышает эффективность найма.

"Платформа НОТА ЮНИОН сегодня представляет успешно зарекомендовавшее себя комплексное решение для автоматизации подбора персонала в разных отраслях. Рынок отечественных HR-решений действительно высококонкурентный: только за 2024 год он вырос на 17% и уже насчитывает более 200 ИТ-продуктов. Поэтому мы не останавливаемся на достигнутом — продолжаем совершенствовать НОТА ЮНИОН и расширять ее функциональность, предлагая новые возможности по кастомизации и значительно улучшая пользовательский опыт наших клиентов", — сказал Кирилл Булгаков, управляющий директор вендора НОТА, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1.

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