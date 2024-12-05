ИТ-холдинг Т1 и АО "Национальные квалификации" анонсировали разработку ИИ-инструментов для рынка образования и труда

Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1) и АО "Национальные квалификации" заключили соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого планируется внедрение цифровых решений на основе технологий искусственного интеллекта в практику ФГИС "Национальная система квалификации России", объединяющей организации образования и заказчиков на рынке труда.

Продукты Т1 ИИ и АО "Национальные квалификации" станут технологической основой для адаптации системы обучения и профессиональной подготовки под запросы рынка труда, ускорят ликвидацию кадрового дефицита и создадут новые возможности для развития человеческого потенциала.

ФГИС "Национальная система квалификации России" будет применяться для разработки профессиональных стандартов и образовательных программ, для мониторинга изменений нормативно-правовых актов, регулирующих квалификационные требования к профессиям, а также формирования предложений по их улучшению.

Актуализация нормативного регулирования требований компаний к знаниям и ключевым навыкам работников позволит сформировать общие принципы кадрового обеспечения развития бизнеса, а инновационные сервисы Т1 ИИ — максимально персонализировать и повысить эффективность процессов. Это один из шагов к цифровому профилю развития человека, который начнет проактивно заполняться еще в период учебы, что позволит оперативно подстраивать систему профессиональной подготовки под задачи бизнеса и выпускать действительно нужных экономике специалистов по модели образовательных смарт-контрактов.

"Синхронизация текущих потребностей экономики и запросов работодателей с профессиональными стандартами Минтруда и образовательными программами Министерства образования и науки — основа для формирования актуальной матрицы компетенций и перехода к индивидуализации трека обучения в рамках Цифрового профиля специалиста, которая также обеспечивает практико-ориентированность образования для устранения кадрового дефицита. Это позволит образовательным организациям повысить качество обучения, работодателям — получать обученных специалистов под свои задачи, а органам власти — точно прогнозировать потребности кадрового обеспечения и миграционных потоков", — отметил Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ.

"В рамках партнерства мы рассчитываем внедрить технологии Т1 ИИ, которые позволят переложить на цифровых ассистентов работу с документами. Таким образом генеративные модели автоматизируют рутинные операции АРМ-специалистов и пользователей информационных систем и дадут возможность динамического формирования реестров на основе поступающих документов и сведений от регуляторов рынка труда", — отметил генеральный директор АО "Национальные квалификации" Михаил Своеступов.