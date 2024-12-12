Ночью в Тольятти сгорели здание, автомобиль и трактор

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В четверг, 12 декабря, примерно в 1:54, начался пожар в Новозаводском проезде, 4 в Центральном районе Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.