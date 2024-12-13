НОТА ВИЗОР — победитель премии Retail Finance Awards 2024

Система НОТА ВИЗОР — витрина данных с прямым подключением к АИС "Налог-3", позволяющая компаниям перейти в режим налогового мониторинга, — одержала победу в номинации "Лучшее решение по интеграции с государственными сервисами" ежегодной премии в области розничных финансов Retail Finance Awards 2024.

НОТА ВИЗОР представляет собой комплексное решение, которое легко устанавливается и настраивается под индивидуальные потребности заказчика. Продукт обеспечивает взаимодействие с любой учетной системой и полностью соответствует требованиям ФНС РФ.

"Цифровизация налогового сектора — не просто тренд, а необходимость в современном мире, где скорость и эффективность имеют решающее значение. Разработка и внедрение таких продуктов, как НОТА ВИЗОР модернизирует процессы и расширяет возможности развития учетных функций компаний, что влияет на их прозрачность, минимизирует ошибки и автоматизирует рутинные операции налогового учета. Наша система позволяет контролировать налоговые риски и делает взаимодействие с налоговыми органами открытым, сокращая время налоговых закрытий вдвое", — подчеркнул Юрий Мацыгин, руководитель производственного блока вендора НОТА (ИТ-холдинг Т1).

Налоговый мониторинг — форма онлайн-контроля, в рамках которой ФНС может наблюдать за деятельностью компании через цифровую систему. Предприятия получают возможность добровольно участвовать в мониторинге, предоставляя ФНС удаленный доступ к необходимым учетным информации и документам. Это позволяет сократить временные и трудовые ресурсы на выполнение контрольных функций, повысить эффективность контроля, а также минимизировать риски нарушений и ошибок со стороны компаний. Так ФНС легче контролировать начисление и уплату налогов, освобождая при этом предприятия от камеральных и выездных проверок.