У клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" осталось две недели, чтобы принять участие в новогодней акции

До конца декабря клиенты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" могут присоединиться к традиционной акции "В Новый год — без долгов!" На сегодняшний день в ней принимают участие свыше 35 тысяч жителей Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани.

Данная акция в Самарской области проводится ежегодно с 2015 года. За это время ее победителями стали порядка двух тысяч клиентов компании в регионе. Для участия в акции "В Новый год — без долгов!" необходимо оплатить квитанцию за ноябрь, внести рекомендуемый платеж за декабрь и погасить задолженность в случае ее наличия.

"Все участники смогут списать имеющиеся пени, за исключением взыскиваемых по решению суда. Кроме того, среди клиентов, выполнивших условия новогодней акции, смогут принять участие в праздничном розыгрыше, победители которого получат кешбэк 1000 рублей на лицевой счёт", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.