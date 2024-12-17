У клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" осталось две недели, чтобы принять участие в новогодней акции

До конца декабря клиенты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" могут присоединиться к традиционной акции "В Новый год — без долгов!" На сегодняшний день в ней принимают участие свыше 35 тысяч жителей Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани.
Данная акция в Самарской области проводится ежегодно с 2015 года. За это время ее победителями стали порядка двух тысяч клиентов компании в регионе. Для участия в акции "В Новый год — без долгов!" необходимо оплатить квитанцию за ноябрь, внести рекомендуемый платеж за декабрь и погасить задолженность в случае ее наличия.
"Все участники смогут списать имеющиеся пени, за исключением взыскиваемых по решению суда. Кроме того, среди клиентов, выполнивших условия новогодней акции, смогут принять участие в праздничном розыгрыше, победители которого получат кешбэк 1000 рублей на лицевой счёт", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.
Последние комментарии
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?