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ИТ Транспорт и связь

Т1 Облако расширяет возможности в области информационной безопасности

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ведущий российский провайдер Т1 Облако (ИТ-холдинг Т1) запускает новый сервис защиты корпоративных сетей DNS Security, а также предлагает оптимальные инструменты защиты от DDoS-атак на основе вендорских решений. Новые продукты обеспечивают расширенную безопасность инфраструктуры, критичных бизнес-процессов, систем и данных в облаке.

Для малого и среднего бизнеса, крупного корпоративного сектора и государственных структур Т1 Облако предлагает сервис защиты от различных DDoS-атак на всех уровнях сетевой модели OSI — вплоть до прикладного L7. Решение Anti-DDoS анализирует входящий трафик, пропуская его через несколько узлов фильтрации. Данные проходят многоуровневую проверку на предмет содержания вредоносных элементов. Система непрерывно мониторит обращения к ИТ-ресурсам компании — сервис выявляет и блокирует нетиповую активность, характерную для DDoS-атаки, предотвращая ошибки в работе веб-приложений, перегрузки каналов связи и сбои на уровне инфраструктуры организации.

Другое решение от Т1 Облако — DNS Security — поддерживает современные протоколы, статистические и динамические IP-адреса, автоматически распознает и закрывает доступ к сайтам высокого уровня опасности: например, ботнетам, фишинговым ресурсам, программам-шифровальщикам. Пользователи сервиса DNS Security могут настраивать черные и белые списки доменов, а также отслеживать запросы сотрудников. Благодаря этому у заказчика Т1 Облако есть возможность ограничивать попадание вредоносного ПО в ИТ-контур организации, в том числе из-за ошибок или невнимательных действий персонала.

Сервис DNS Security в том числе актуален для образовательных учреждений, поскольку удовлетворяет требованиям регулятора — ФЗ № 139 и 436. Решение блокирует выходы к определенным категориям сайтов, не допуская детей до нежелательной информации.

"Мы пополнили продуктовый портфель современными и надежными сервисами, обеспечивающими всестороннюю защиту облачной инфраструктуры для любого типа бизнеса из различных секторов экономики, а также для государственных учреждений с разветвленной сетью офисов и предприятий. Интеграция решений позволит заказчикам обезопасить ИТ-контур от прямых и косвенных угроз ИБ, а как следствие — финансовых ущербов, а также минимизировать репутационные риски. Оба продукта построены на базе российских технологий и отвечают требованиям регулятора в вопросе импортозамещения. А значит, будут особенно актуальны для защиты объектов КИИ", — комментирует Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности Т1 Облако.

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