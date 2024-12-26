ВСК Университет получил престижные премии за образовательные программы об искусственном интеллекте

Программа ВСК Университета "Больше не хайп: экосистемный подход и искусственный интеллект" стала лауреатом премий "Смарт-пирамида" и "Эффективное образование".
"Больше не хайп: экосистемный подход и искусственный интеллект" — образовательная программа об искусственном интеллекте, подготовленная преподавателями ВСК Университета для руководителей и ключевых сотрудников, которые хотят увеличить свою компетентность в масштабировании инструментов искусственного интеллекта в компании и стать лидерами цифровой трансформации.
Эксперты престижной премии в сфере обучения и развития человеческого капитала "Смарт-пирамида" признали программу лучшим образовательным проектом года.
Также обучение вошло в тройку лидеров премии "Эффективное образование" в номинации "Образовательный проект года".
"Большие достижения говорят о том, что мы движемся в правильном направлении. Верю, что будущие образовательные программы, которые готовит ВСК Университет, также получат признание среди профессионального сообщества и наших коллег. За нашими результатами стоит сплоченная команда, готовая реализовывать самые амбициозные цели. Благодарю всех, кто трудится и развивается вместе с нами, " — отметил ректор ВСК Университета Александр Анапольский.
Ранее программы обучения в Корпоративном Университете Страхового Дома ВСК стали лауреатами еще двух премий — "ESG Excellence Award — 2024" и "Хрустальная пирамида".
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