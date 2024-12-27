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В Самаре пройдет "Забег обещаний"

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Школа бега I Love Running приглашает всех желающих присоединиться к "Забегу обещаний", который пройдет в Самаре в первый день 2025 года. Самарцам предлагают написать свои желания на стартовых номерах и пробежать по центру города 2025 метров.

Фото: https://vk.com/ilovesupersport_smr

"Забег обещаний" — праздничный забег, в котором смогут принять участие абсолютно все. Главная цель — это не выбежать из какого-либо времени или пробежать расстояние быстрее всех, а, скорее, приблизиться к своей мечте — при этом не обязательно связанной со спортом", — рассказал Владимир Митрохин, тренер школы бега I Love Running в Самаре.

Участие в забеге бесплатное, но всем участникам необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия https://1jan.run/. Стартовые номера выдадут организаторы перед началом забега. Старт — 1 января в 12:00 от пиццерии "Додо Пицца" на Шостаковича, 7 — официального партнера "Забега обещаний" в Самаре. 

"Здорово, что именно "Додо Пиццца" станет стартовой точкой "Забега обещаний" в этом году. В первый день 2025-го мы откроем двери пиццерий именно в 12:00, а значит — сможем начать этот год с важного для нас — со спорта. Будет здорово, если участники придут в этот день, в ярких костюмах!" — поделилась лидер спортивного направления самарской сети "Додо Пицца" Ксения Терехова.

Напомним, что в 2025 году "Забег обещаний" пройдет в Самаре в десятый раз.

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