В Самаре пройдет "Забег обещаний"

Школа бега I Love Running приглашает всех желающих присоединиться к "Забегу обещаний", который пройдет в Самаре в первый день 2025 года. Самарцам предлагают написать свои желания на стартовых номерах и пробежать по центру города 2025 метров.
"Забег обещаний" — праздничный забег, в котором смогут принять участие абсолютно все. Главная цель — это не выбежать из какого-либо времени или пробежать расстояние быстрее всех, а, скорее, приблизиться к своей мечте — при этом не обязательно связанной со спортом", — рассказал Владимир Митрохин, тренер школы бега I Love Running в Самаре.
Участие в забеге бесплатное, но всем участникам необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия https://1jan.run/. Стартовые номера выдадут организаторы перед началом забега. Старт — 1 января в 12:00 от пиццерии "Додо Пицца" на Шостаковича, 7 — официального партнера "Забега обещаний" в Самаре.
"Здорово, что именно "Додо Пиццца" станет стартовой точкой "Забега обещаний" в этом году. В первый день 2025-го мы откроем двери пиццерий именно в 12:00, а значит — сможем начать этот год с важного для нас — со спорта. Будет здорово, если участники придут в этот день, в ярких костюмах!" — поделилась лидер спортивного направления самарской сети "Додо Пицца" Ксения Терехова.
Напомним, что в 2025 году "Забег обещаний" пройдет в Самаре в десятый раз.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.