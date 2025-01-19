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Массовый спорт Спорт

В Самаре пройдут массовые соревнования по конькобежному спорту "Лед надежды нашей"

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 1 февраля, во всех субъектах России, в том числе в Самарской области, пройдут всероссийские открытые массовые соревнования по конькобежному спорту "Лед надежды нашей", где любой желающий сможет бесплатно попробовать свои силы в забеге на коньках.

Забеги будут проходить на площади Куйбышева, начало в 11:00. Дистанция: 20-30 метров (на любых коньках).

Возрастные категории:
0 группа — 4-6 лет — 2021-2019 гг. р.
1 группа — 7-8 лет — 2018-2017 гг. р.
2 группа — 9-10 лет — 2016-2015 гг. р.
3 группа — 11-12 лет — 2014-2013 гг. р.
4 группа — 13-14 лет — 2012-2011 гг. р.
5 группа — 15-17 лет — 2010-2008 гг. р.
6 группа — 18 лет и старше — 2007 г. р. и старше
7 группа — 40 лет и старше — 1985 г. р. и старше

Регистрация по ссылке

Мероприятие посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и проводится Федерацией конькобежного спорта Самарской области и Организационным центром спортивных мероприятий при поддержке Минспорта России, Федеральной дирекции спортмероприятий и Союза конькобежцев России.

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Последние комментарии

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М С 09 декабря 2014 07:45 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.

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повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?

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Дмитрий Гр 04 марта 2013 09:26 В Самаре состоялся финальный этап турнира по мини-футболу "Дружба народов"

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