В Самаре пройдут массовые соревнования по конькобежному спорту "Лед надежды нашей"

В субботу, 1 февраля, во всех субъектах России, в том числе в Самарской области, пройдут всероссийские открытые массовые соревнования по конькобежному спорту "Лед надежды нашей", где любой желающий сможет бесплатно попробовать свои силы в забеге на коньках.



Забеги будут проходить на площади Куйбышева, начало в 11:00. Дистанция: 20-30 метров (на любых коньках).



Возрастные категории:

0 группа — 4-6 лет — 2021-2019 гг. р.

1 группа — 7-8 лет — 2018-2017 гг. р.

2 группа — 9-10 лет — 2016-2015 гг. р.

3 группа — 11-12 лет — 2014-2013 гг. р.

4 группа — 13-14 лет — 2012-2011 гг. р.

5 группа — 15-17 лет — 2010-2008 гг. р.

6 группа — 18 лет и старше — 2007 г. р. и старше

7 группа — 40 лет и старше — 1985 г. р. и старше

Регистрация по ссылке.



Мероприятие посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и проводится Федерацией конькобежного спорта Самарской области и Организационным центром спортивных мероприятий при поддержке Минспорта России, Федеральной дирекции спортмероприятий и Союза конькобежцев России.