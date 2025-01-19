В Самаре пройдут массовые соревнования по конькобежному спорту "Лед надежды нашей"

В субботу, 1 февраля, во всех субъектах России, в том числе в Самарской области, пройдут всероссийские открытые массовые соревнования по конькобежному спорту "Лед надежды нашей", где любой желающий сможет бесплатно попробовать свои силы в забеге на коньках.
Забеги будут проходить на площади Куйбышева, начало в 11:00. Дистанция: 20-30 метров (на любых коньках).
Возрастные категории:
0 группа — 4-6 лет — 2021-2019 гг. р.
1 группа — 7-8 лет — 2018-2017 гг. р.
2 группа — 9-10 лет — 2016-2015 гг. р.
3 группа — 11-12 лет — 2014-2013 гг. р.
4 группа — 13-14 лет — 2012-2011 гг. р.
5 группа — 15-17 лет — 2010-2008 гг. р.
6 группа — 18 лет и старше — 2007 г. р. и старше
7 группа — 40 лет и старше — 1985 г. р. и старше
Регистрация по ссылке.
Мероприятие посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и проводится Федерацией конькобежного спорта Самарской области и Организационным центром спортивных мероприятий при поддержке Минспорта России, Федеральной дирекции спортмероприятий и Союза конькобежцев России.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.