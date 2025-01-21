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ИТ Транспорт и связь

ИТ-холдинг Т1 расширяет сеть партнеров-дистрибьюторов в области ИИ и Big Data

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1) и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft заключили соглашение о продвижении и внедрении графовой платформы "Мирион" от Т1 ИИ. Платформа предназначена для анализа больших данных и оптимизации бизнес-процессов, способна решать широкий спектр задач: от выявления мошенничества до моделирования ИТ-инфраструктуры. Договор предусматривает право Axoft на поставку лицензий на ПО партнерам компании.

"Партнерство с компанией Axoft позволит расширить сеть дистрибуции, охватить новые сегменты рынка, сделать графовую платформу доступной для большего числа корпоративных клиентов. Axoft имеет значительный опыт в реализации крупных проектов в области больших данных и ИИ. Широкие сервисные и консультационные возможности нового дистрибьютора обеспечат удобство интеграции и обслуживания продукта для партнеров и их заказчиков", — прокомментировал Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ.

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