ИТ-холдинг Т1 расширяет сеть партнеров-дистрибьюторов в области ИИ и Big Data

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Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1) и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft заключили соглашение о продвижении и внедрении графовой платформы "Мирион" от Т1 ИИ. Платформа предназначена для анализа больших данных и оптимизации бизнес-процессов, способна решать широкий спектр задач: от выявления мошенничества до моделирования ИТ-инфраструктуры. Договор предусматривает право Axoft на поставку лицензий на ПО партнерам компании.