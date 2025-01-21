Жители Самарской области стали чаще выбирать зимний отдых в горах

В декабре–январе жители региона стали больше путешествовать по стране. Все популярные направления для внутреннего туризма показали значительный рост, а лидерами по привлечению отдыхающих стали горнолыжные курорты.

Как показали результаты совместного исследования Корпорации Туризм.РФ и МегаФона, проведенного на основе обезличенных данных абонентов, в первые недели января 2025 года по всей стране также наблюдается значительный рост интереса к активному отдыху, особенно к катанию на горных лыжах. Абсолютным лидером роста закономерно стал горный кластер Сочи, куда поток туристов вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023–2024 годов.

Путешественники из Самарской области стали только на 17% чаще выезжать на горнолыжные курорты Краснодарского края. Самым популярным местом для активного отдыха остается Красная Поляна. Более уверенный рост показали трассы Северного Кавказа. Популярность курортов Кабардино-Балкарии увеличилась на 52% год к году. Жители области отдают предпочтение отдыху на Эльбрусе. Турпоток из самарского региона на трассы популярного Шерегеша в Кемеровской области незначительно снизился.

В целом горнолыжные курорты Юга и Кавказа предпочитают посещать жители Центральной России, Северо-Запада и Поволжья. Структура приезжих, посетивших Шерегеш и Манжерок (Республика Алтай), в силу географического расположения этих курортов, выглядит иначе. Помимо жителей Москвы и области (чуть больше четверти от общего количества туристов), эти направления популярны у жителей Кемеровской области (24%), а также Новосибирска (5%) и Свердловской области (4%).

Увеличение спроса на зимний спорт привел к интенсивному расширению гостевой инфраструктуры. По данным Корпорации Туризм.РФ, в числе наиболее активно развивающейся туристической инфраструктуры страны — туробъекты на горнолыжных курортах.

Растет популярность и других типов отдыха. По сравнению с прошлым годом увеличилось число туристов, проводящих зимние выходные в санаториях. Лидером этого направления стал Ставропольский край. Отдыхающие выбирали Пятигорск (поток туристов увеличился на 13% к прошлогодним показателям) и Кисловодск (+11%). Наконец, растет число любителей энотуризма. В топе популярных мест остается Краснодарский край и здешние винодельческие предприятия: "Мысхако" (+21%), "Шато де Талю" (+16%) и "Лефкадия" (+12%).

По данным Туризм.РФ, в целом в 2024 году инвестиции в туризм в России выросли почти в 1,5 раза. За первые девять месяцев прошлого года, в сравнении с тем же периодом 2023, рост составил 44%, достигнув 652 млрд руб. Положительная динамика наблюдается в том числе благодаря мерам нацпроекта "Туризм и гостеприимство". В настоящее время только по программе льготного кредитования в России реализуются 239 проектов с общим объемом инвестиций 1,2 трлн руб.