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Малый бизнес Экономическая политика

Социальный контракт помог жительнице Самары открыть детский развивающий центр

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Социальный контракт остается наиболее востребованной мерой поддержки у жителей Самарской области. В прошлом году в регионе было заключено почти 6 тыс. социальных контрактов. Самым популярным направлением стало открытие или развитие собственного дела. В 2024 г. этой возможностью воспользовались более чем 3,5 тыс. человек.

Одной из тех, кто на собственном опыте убедился в эффективности этой государственной поддержки, стала Римма Карпова из Самары.

По первому образованию Римма Карпова - врач-педиатр. Потом окончила педагогический университет, имеет диплом о профессиональной переподготовке по программе "Логопедия в дошкольных образовательных организациях и начальной школе" и "Психолого-педагогическое образование: дошкольная педагогика и психология". Сама мать двух детей, она быстро находит общий язык с ребятишками.

В прошлом году социальный контракт на сумму 350 тыс. руб. помог Римме Фануровне открыть центр подготовки детей к школе. На полученную сумму педагог арендовала подходящее помещение, закупила учебные пособия, мебель, ковровые покрытия, ноутбук и другой необходимый инвентарь. 

Детский центр "Страна счастья" посещают как дети дошкольного возраста, так и первоклашки, которые занимаются в группе продленного дня. 

"Все, что наработала, я хотела передавать детям, потому что я за качественное образование. Поэтому в прошлом году я подала документы на социальный контракт. Мне в течение месяца его одобрили. Я купила оснащение, материалы и арендовала пространство. В перспективе хочу расширяться", - поделилась подробностями дела руководитель детского центра, получатель социального контракта Римма Карпова.

В Промышленном районе Самары в прошлом году соцконтракты заключили 417 человек. Как рассказала старший инспектор отдела организации социальных выплат управления по Промышленному району ГУСЗН Самарского округа Алена Милова, чаще всего средства направляются на развитие бизнеса. Также она напомнила, что правом на получение помощи в виде социального контракта может воспользоваться не только семья, но и гражданин с низкими доходами.

"К нам обращаются люди, у которых нет стартового капитала, но есть огромное желание и опыт, позволяющий открыть собственное дело. Это отличная поддержка от государства, предоставляющая людям возможность реализовать свою мечту", - говорит старший инспектор Милова.  

В 2025 г. в Самарской области предоставление государственной помощи в виде социального контракта будет продолжено. На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 1 млрд рублей. Необходимость сохранения всех действующих мер поддержки, направленных на повышение благополучия людей, неоднократно отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 23 апреля 2015 12:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

Ян Ли 12 февраля 2015 14:58 В самарский реестр городских киосков внесут 113 новых объектов

Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

Папа Римский 03 декабря 2014 14:15 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ

IviL * 08 апреля 2014 04:01 Владельцы киосков в Постниковом овраге обратились с открытым письмом к Дмитрию Азарову

Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее

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