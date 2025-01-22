Кибербезопасность, искусственный интеллект и криптовалюта: тренды развития технологий на 2025 год

Как кибертехнологии будут влиять на мир в 2025 г.: как будет меняться экономика, какие появятся рычаги влияния на общественное мнение и почему новые технологии помогут победить одиночество. Об этом в своем выступлении на пресс-конференции "Лаборатории Касперского", прошедшей в конце 2024 г., рассказал эксперт по кибербезопасности систем промышленной автоматизации и умных устройств в Kaspersky ICS CERT ВладимирДащенко. Представляем самые интересные тезисы из его доклада.

В своем выступлении Владимир Дащенко акцентировал внимание на трех кибернаправлениях, которые в дальнейшем все больше будут связаны друг с другом — это кибербезопасность, искусственный интеллект и криптовалюта.

Кибербезопасность

По мнению эксперта, роль хактивизма будет усиливаться в региональных конфликтах. Хактивизм — форма для привлечения внимания к каким-либо политическим или социальным темам с помощью незаконных методов, в том числе кибератак. Развитие управляемого хактивизма — выгодный инструмент для государств, ведущих конфронтацию. Привлечение идеологически активных хакеров — дополнительная сила официальной киберармии, которой легко можно делегировать различные задачи. В связи с таким трендом увеличится свободная база знаний различных техник и тактик ведения кибератак, которые будут продвигаться среди активистов.

Развитие искусственного интеллекта позволяет ему становиться активным элементом экосистемы кибератак. Отмечается, что сегодня кибератаки это большой бизнес со сложной менеджерской системой, где есть все — от HR-отдела до юридической службы. ИИ уже можно привлекать к созданию дипфейков и написанию фишинговых писем, но развитие технологии позволит мошенникам выходить на новый уровень. Даже тема с дипфейками станет более серьезной и имитация будет более правдоподобной.

Еще один интересный тренд — бэкдоры в моделях ИИ. Это пока еще теоретический сценарий, при котором в модель ИИ внедряются программные и логические закладки, позволяющие при определенных промтах (запросах) получать конкретную выдачу.

Не менее интересна теория про "выход хакбэков из тени". Хакбэк — это когда компания отвечает на кибератаку кибератакой. По словам эксперта, сейчас такая система находится в серой зоне, но, возможно, совсем скоро такой прием станет легитимным и будет популярен у компаний, связанных с кибербезопасностью. Но для этого требуется подготовка регуляторной базы со стороны государств.

Искусственный интеллект

Первый тренд, который назвал эксперт, в этом направлении — ужесточение регулирования. Столь быстрое развитие технологий опережает формирование законодательной базы под них, что порой приводит к серьезным последствиям и даже к блокировкам.

Отдельное внимание уделяется тому, что ИИ скорее всего будет активнее использоваться в системе продвижения мнений, и наоборот — продвижение мнений будет активно использоваться в системе ИИ. Ведь одинаковые промты в разных точках мира могут выдавать различные сценарии. Возможно это станет инструментом продвижения тех или иных идей, актуальных для данного региона и для данной страны. Все это позволит продвигать идеи в общественное мнение и собирать определенную статистику.

Автоматизация процессов через ИИ позволит кибермиру быстрее проникнуть в кинетический, особенно это касается военных технологий. Например, компания OpenAI в декабре заключила контракт для работы над "ответственным" внедрением технологий искусственного интеллекта в оборонный сектор.

Но есть и хорошие новости, развитие ИИ позволяет прогнозировать появление в скором времени киберпомощников и кибердрузей совершенного нового уровня. Уже считается, что это поможет сделать шаг к уходу от масштабной проблемы одиночества, которая настигает все больше и больше человек с каждым годом. С другой стороны, такие помощники станут отличным инструментом для сбора маркетинговой информации.

По мнению Владимира Дащенко, именно сейчас мы входим в "золотую эру" ИИ, когда множество компаний готовы вкладываться в развитие технологии. Скорее всего это продлится еще один — полтора года, пока будет определяться регуляторная политика, и большие компании не поделят рынок.

Криптовалюты

Сегодня все больше внимания уделяется криптовалютам. Эксперт замечает, что как только идет скачек роста курса криптовалюты, так сразу увеличивается статистика атак и взломов на крупные кибербиржи.

Интересно, что самыми активными кибератаками на криптобиржы прославилась северокорейская армия хакеров. В новом году атаки на аппаратные криптокошельки будут востребованы на сером и черном рынке, потому что, по словам специалиста, многие крупные владельцы держат свои монеты не в онлайн-сервисах, а именно в аппаратных кошельках.

Другой тренд, по которому криптовалюта сильно повлияет на мир, это интеграция с государственной экономикой США, где уже давно идет обсуждение возможности пополнения резерва страны новой валютой. Все это безусловно приведет к ужесточению регуляторной политики и контролю.

По мнению специалиста, "заземление" криптоактивов начнется с недвижимости, потому что это самый быстроадаптируемый рынок в мире, который старается применять новые технологии. Опасаться кибератак следует людям, которые создавали большие криптопроекты, а сейчас ориентируют свои инвестиции на технологии ИИ, что, возможно, в скором времени представит совершенно новые экономические модели.