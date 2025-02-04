НОВИКОМ принял участие в "Улетной зарядке"

Представители дочернего банка Ростеха приняли участие в проекте "Улетная зарядка вместе с Воронежским авиационным заводом", организованном филиалом ПАО "Ил"-ВАСО совместно с Министерством спорта региона и Воронежским региональным отделением СоюзМаш России (ВРО СоюзМаш). Мероприятие прошло при поддержке управления физической культуры и спорта администрации городского округа Воронежа в ФОК Центра гребли.
Проект, направленный на популяризацию физической культуры и здорового образа жизни, уже стал доброй городской традицией. На "Улетную зарядку" в этот раз собрались работники ВАСО, Научно-исследовательского института электронной техники, а также студенты Воронежского авиационного техникума им. В. П. Чкалова, Воронежского индустриального колледжа и Воронежского лесотехнического университета. К ним присоединились и сотрудники банка НОВИКОМ.
"В промышленности важны не только знания, но и сила, выносливость, умение работать в команде. Проект "Улетная зарядка" — это отличный способ объединить разные поколения, привлечь молодежь к спорту и укрепить корпоративную культуру. Здоровые и энергичные люди — основа успеха отрасли!" — подчеркнул председатель ВРО СоюзМаш Анатолий Кузнецов.
Программа зарядки включала разминку под руководством президента Федерации каратэ России Вячеслава Хрепко, комплекс упражнений для всех возрастных групп, а также ряд активностей. Партнером проекта выступила МБУДО спортивная школа № 22. Она организовала интерактивные площадки с электронным тиром, мастер-классами по сборке-разборке автомата Калашникова и фиджитал-спортом, объединяющим видеоигры и их реальные аналоги.
Кроме того, в "Улетной зарядке" принял участие спортивно-физкультурный клуб "Турбо-Русич". Спортсмены не только провели массовую тренировку, но и удивили зрителей необычным силовым шоу. В финале мероприятия между самыми активными участниками зарядки были разыграны призы от банка НОВИКОМ.
"Это не просто спортивная тренировка, а отличная возможность зарядиться хорошим настроением и провести время с пользой. Мы в НОВИКОМе с большим удовольствием поддерживаем такие инициативы. Наш банк работает с предприятиями промышленности, в том числе с ВАСО, а также активно взаимодействует с Воронежским региональным отделением Союза машиностроителей России. Вместе мы строим будущее нашей страны. А для этого нужно много сил и энергии", — отметил управляющий офисом НОВИКОМа в Воронеже, член ВРО СоюзМаш Илья Лазукин.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.