16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ принял участие в "Улетной зарядке" НОВИКОМ получил награды ВФСО "Трудовые резервы" за победы в корпоративных соревнованиях Соревнования "Лед надежды нашей" из-за погоды переносятся на крытый каток В Самаре катки закрываются из-за погоды В Самаре пройдут массовые соревнования по конькобежному спорту "Лед надежды нашей"

Массовый спорт Спорт

НОВИКОМ принял участие в "Улетной зарядке"

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Представители дочернего банка Ростеха приняли участие в проекте "Улетная зарядка вместе с Воронежским авиационным заводом", организованном филиалом ПАО "Ил"-ВАСО совместно с Министерством спорта региона и Воронежским региональным отделением СоюзМаш России (ВРО СоюзМаш). Мероприятие прошло при поддержке управления физической культуры и спорта администрации городского округа Воронежа в ФОК Центра гребли.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Проект, направленный на популяризацию физической культуры и здорового образа жизни, уже стал доброй городской традицией. На "Улетную зарядку" в этот раз собрались работники ВАСО, Научно-исследовательского института электронной техники, а также студенты Воронежского авиационного техникума им. В. П. Чкалова, Воронежского индустриального колледжа и Воронежского лесотехнического университета. К ним присоединились и сотрудники банка НОВИКОМ.

"В промышленности важны не только знания, но и сила, выносливость, умение работать в команде. Проект "Улетная зарядка" — это отличный способ объединить разные поколения, привлечь молодежь к спорту и укрепить корпоративную культуру. Здоровые и энергичные люди — основа успеха отрасли!" — подчеркнул председатель ВРО СоюзМаш Анатолий Кузнецов.

Программа зарядки включала разминку под руководством президента Федерации каратэ России Вячеслава Хрепко, комплекс упражнений для всех возрастных групп, а также ряд активностей. Партнером проекта выступила МБУДО спортивная школа № 22. Она организовала интерактивные площадки с электронным тиром, мастер-классами по сборке-разборке автомата Калашникова и фиджитал-спортом, объединяющим видеоигры и их реальные аналоги.

Кроме того, в "Улетной зарядке" принял участие спортивно-физкультурный клуб "Турбо-Русич". Спортсмены не только провели массовую тренировку, но и удивили зрителей необычным силовым шоу. В финале мероприятия между самыми активными участниками зарядки были разыграны призы от банка НОВИКОМ.

"Это не просто спортивная тренировка, а отличная возможность зарядиться хорошим настроением и провести время с пользой. Мы в НОВИКОМе с большим удовольствием поддерживаем такие инициативы. Наш банк работает с предприятиями промышленности, в том числе с ВАСО, а также активно взаимодействует с Воронежским региональным отделением Союза машиностроителей России. Вместе мы строим будущее нашей страны. А для этого нужно много сил и энергии", — отметил управляющий офисом НОВИКОМа в Воронеже, член ВРО СоюзМаш Илья Лазукин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 29 апреля 2015 06:54 В Самаре прошел фестиваль "Открытие летнего велосезона"

Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.

М С 09 декабря 2014 07:45 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.

Thought Mind 06 декабря 2014 19:31 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?

Максим Ромашов 12 апреля 2013 16:16 Николай Меркушкин: "В Самаре должно быть как минимум 12 ледовых площадок"

Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.

Дмитрий Гр 04 марта 2013 09:26 В Самаре состоялся финальный этап турнира по мини-футболу "Дружба народов"

финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.

Фото на сайте

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Самаре прошел "Зеленый марафон"

В Самаре прошел день бега "Кросс Нации"

В Самаре прошел день бега "Кросс Нации"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2