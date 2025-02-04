НОВИКОМ принял участие в "Улетной зарядке"

Представители дочернего банка Ростеха приняли участие в проекте "Улетная зарядка вместе с Воронежским авиационным заводом", организованном филиалом ПАО "Ил"-ВАСО совместно с Министерством спорта региона и Воронежским региональным отделением СоюзМаш России (ВРО СоюзМаш). Мероприятие прошло при поддержке управления физической культуры и спорта администрации городского округа Воронежа в ФОК Центра гребли.

Проект, направленный на популяризацию физической культуры и здорового образа жизни, уже стал доброй городской традицией. На "Улетную зарядку" в этот раз собрались работники ВАСО, Научно-исследовательского института электронной техники, а также студенты Воронежского авиационного техникума им. В. П. Чкалова, Воронежского индустриального колледжа и Воронежского лесотехнического университета. К ним присоединились и сотрудники банка НОВИКОМ.

"В промышленности важны не только знания, но и сила, выносливость, умение работать в команде. Проект "Улетная зарядка" — это отличный способ объединить разные поколения, привлечь молодежь к спорту и укрепить корпоративную культуру. Здоровые и энергичные люди — основа успеха отрасли!" — подчеркнул председатель ВРО СоюзМаш Анатолий Кузнецов.

Программа зарядки включала разминку под руководством президента Федерации каратэ России Вячеслава Хрепко, комплекс упражнений для всех возрастных групп, а также ряд активностей. Партнером проекта выступила МБУДО спортивная школа № 22. Она организовала интерактивные площадки с электронным тиром, мастер-классами по сборке-разборке автомата Калашникова и фиджитал-спортом, объединяющим видеоигры и их реальные аналоги.

Кроме того, в "Улетной зарядке" принял участие спортивно-физкультурный клуб "Турбо-Русич". Спортсмены не только провели массовую тренировку, но и удивили зрителей необычным силовым шоу. В финале мероприятия между самыми активными участниками зарядки были разыграны призы от банка НОВИКОМ.

"Это не просто спортивная тренировка, а отличная возможность зарядиться хорошим настроением и провести время с пользой. Мы в НОВИКОМе с большим удовольствием поддерживаем такие инициативы. Наш банк работает с предприятиями промышленности, в том числе с ВАСО, а также активно взаимодействует с Воронежским региональным отделением Союза машиностроителей России. Вместе мы строим будущее нашей страны. А для этого нужно много сил и энергии", — отметил управляющий офисом НОВИКОМа в Воронеже, член ВРО СоюзМаш Илья Лазукин.