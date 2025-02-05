16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Провайдер Т1 Облако запустил интеллектуальную платформу управления уязвимостями "Дом.ру Бизнес" приглашает на бесплатный вебинар о защите персональных данных Инструмент для совместной работы: как выбрать подходящий сервис для постановки и контроля задач Т1 Интеграция запускает демолабораторию с оборудованием YADRO Билайн отмечает заметный рост спроса на сервисы по информационной безопасности в 2024 году

ИТ Транспорт и связь

Провайдер Т1 Облако запустил интеллектуальную платформу управления уязвимостями

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ведущий российский провайдер Т1 Облако (ИТ-холдинг Т1) совместно с разработчиком решений в области информационной безопасности SolidLab объявили о запуске интеллектуальной платформы управления уязвимостями. Система, реализованная по модели Security as a Service (SecaaS), позволит компаниям усилить защиту бизнес-приложений без затрат на внедрение и развертывание ИБ-решения.

Платформа закрывает полный цикл управления уязвимостями в ИТ-контуре клиента: от автоматической инвентаризации отдельных активов до мониторинга уровня защищенности всей ИТ-инфраструктуры компании и выявленных слабых мест в защитном периметре с выдачей рекомендаций по устранению. Инструмент обеспечивает бесперебойность работы и безопасность веб-ресурсов, API, баз данных, основных внешних и внутренних сервисов компании, размещенных в облаке.

Решение, включенное в Реестр российского ПО, интегрировано с крупнейшими мировыми и отечественными базами данных уязвимостей, в том числе с банком данных угроз информации ФСТЭК России, CVE, MSRC, GitHub Advisory Database, NVD и другими.

Сервис сочетает инструменты для многоступенчатого автоматического сканирования корпоративного ИТ-пространства. Использование OSINT-компонента позволяет получить данные из открытых источников об IP-адресах, доменах и поддоменах, выдаваемых мошенниками за ресурсы той или иной компании. Внутренний сканер уязвимостей ведет анализ защищенности портов, сервисов и служб в локальной сети. Сканер внешнего периметра имитирует атаки путем запросов к потенциально уязвимым ресурсам для проверки готовности систем реагирования. Для поиска угроз в продуктивных веб-приложениях используется автоматический динамический сканер. Управление этими процессами происходит с помощью единого веб-интерфейса.

"Бизнесу, особенно компаниям с обширной информационной инфраструктурой, важно реализовать комплексный подход к управлению ИТ-безопасностью и оптимизировать нагрузку на специалистов в области ИБ. Интеллектуальная платформа, созданная в партнерстве с SolidLab, автоматизирует поиск уязвимостей, не создавая дополнительную нагрузку с точки зрения инсталляции и масштабирования ИТ-системы, а также ее сопровождения", — отметил Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности Т1 Облако.

"SolidLab VMS — управляемый сервис (Managed Service), который позволяет проактивно реагировать на актуальные угрозы с учетом разнообразных требований наших клиентов. Решение объединяет инструменты, экспертизу и преимущества сервисной модели с гибкостью, надежностью, масштабируемостью инфраструктуры Т1 Облако", — отметил Вячеслав Железняков, директор по развитию бизнеса группы компаний SolidLab.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2