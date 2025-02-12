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Сбер, РЭШ, и Сколтех запускают магистратуру "Искусственный интеллект и финансовые технологии"

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Этой осенью Сбер, Российская экономическая школа (РЭШ) и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) запустят новую магистерскую программу "Искусственный интеллект и финансовые технологии". Программа сочетает лучшие практики, научные и прикладные знания. Она фокусируется на количественных финансах и финансовых технологиях с использованием математических моделей искусственного интеллекта, аналитике, риск-менеджменте и трейдинге. Студенты будут изучать ключевые аспекты современных финансовых рынков, институтов, технологий и продуктов и смогут работать над проектами Сбера.

Учебный план составлен с учётом обратной связи от руководителей разных подразделений Сбера и поможет студентам сформировать знания и навыки для успешной работы в финтехе. Обучение продлится два года. Первый набор рассчитан на 20–30 студентов. Документы принимаются с 20 июня по 28 июля. Абитуриентам нужно сдать экзамены по математике и английскому языку и пройти собеседование. Можно поступить и по олимпиаде РЭШ: ближайшая пройдёт 19 апреля.

"Вместе с РЭШ и Сколтехом мы разработали кросс-дисциплинарную модульную программу, в которой на каждый предмет отводится 7–8 недель. Преподавать будут профессора со степенью PhD ведущих мировых вузов, а также профессионалы и эксперты международного уровня в сфере финансов и искусственного интеллекта", — отметил старший вице-президент, руководитель блока "Риски" Сбербанка Джангир Джангиров.

"РЭШ отвечает за всю операционную часть программы: мы точно знаем, как превратить математиков, физиков и представителей других технических специальностей в настоящих профи количественных финансов. Поэтому прежде всего мы ждём в новой магистратуре выпускников таких вузов, как МГУ, МФТИ, ВШЭ, с глубокой математической подготовкой. Сильная математическая база требуется для работы с моделями искусственного интеллекта. Магистратура прикладная, а не академическая, поэтому студенты должны быть готовы сразу включаться в работу с большим объёмом информации. Очень важно, что экономическое образование развивает не просто технические навыки, а, может быть, даже в первую очередь — метанавыки: критическое мышление, стремление к глубокому интуитивному пониманию мира, умение и желание учиться", — сказал профессор, ректор РЭШ Антон Суворов.

"Сколтех сможет оптимально дополнить экономическую экспертизу РЭШ и видение финтех-продуктов Сбера и обеспечить научный фундамент программы. Институт зарекомендовал себя также в прикладных проектах с использованием искусственного интеллекта, в том числе и в области финансов. Мы верим, что эта программа, объединившая в себе столь уникальные компетенции всех партнёров, привлечёт талантливую молодёжь", — прокомментировал проект академик РАН, ректор Сколтеха Александр Кулешов.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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