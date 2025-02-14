В Тольятти 20 домов остались без воды из-за коммунальной аварии

В пятницу, 14 февраля, в 11:15 в Тольятти на Тверском проезде у дома № 77 произошла утечка на трубопроводе холодного водоснабжения.

На время проведения работ без холодного водоснабжения остались потребители 20 частных жилых домов. Водоснабжение социально-значимых объектов не нарушено.

К 20:00 водоснабжение потребителей должно быть восстановлено, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.