В Тольятти 20 домов остались без воды из-за коммунальной аварии

В пятницу, 14 февраля, в 11:15 в Тольятти на Тверском проезде у дома № 77 произошла утечка на трубопроводе холодного водоснабжения.
На время проведения работ без холодного водоснабжения остались потребители 20 частных жилых домов. Водоснабжение социально-значимых объектов не нарушено.
К 20:00 водоснабжение потребителей должно быть восстановлено, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Последние комментарии
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут